Grêmio vence Francana e garante classificação; Aparecidense se despede com vitória

A bola rolou às 17h15 neste domingo (8) pela terceira e última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Grêmio-RS conquistou sua classificação no Grupo 8 ao vencer a Francana por 3 a 0, no estádio José Lancha Filho, em Franca. Já na cidade-sede de Jaú, no estádio Zezinho Magalhães, a já eliminada Aparecidense-GO, se despediu da Copinha com uma vitória sobre o Floresta-CE por 1 a 0, pelo Grupo 5.

O Grêmio garantiu a sua classificação para a segunda fase da Copinha ao bater a Francana por 3 a 0. Na sede em Franca, no estádio José Lancha Filho, Clemente, aos 31 do primeiro tempo, Kauan Kevin, aos 18 da segunda etapa, e novamente Clemente, aos 38, decretaram a vitória gaúcha. O Grêmio garantiu a vaga em primeiro do Grupo 8, com sete pontos ganhos, e, de quebra, o Guarani também avançou, garantindo a segunda colocação, com quatro pontos. Francana, com três, e Cruzeiro-AL, com dois, estão eliminados.

No mesmo horário, a Aparecidense se despediu do Grupo 5 da Copinha com uma vitória sobre o Floresta-CE. No estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, Robinho, no fim do primeiro tempo, decretou a vitória dos goianos. O resultado manteve a Aparecidense em último lugar da chave e deixou o Floresta em situação complicada, em segundo lugar com quatro pontos, tendo que torcer para o Flamengo-RJ vencer o XV de Jaú, que se enfrentarão mais tarde, às 19h30.

Fonte: Agência Esporte