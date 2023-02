Grêmio vence Juventude e segue invicto no Gauchão

A noite de quinta-feira foi de Grêmio em campo, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, para o duelo diante do Juventude, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Mesmo com algumas mudanças na equipe, o Tricolor garantiu a invencibilidade e superou os donos da casa pelo placar de 3 a 2, com gols assinalados por Bitello, Reinaldo e Bruno Alves, todos na primeira etapa. Com o resultado, o time de Renato Portaluppi segue invicto no Estadual, com 100% de aproveitamento – 18 pontos conquistados em seis partidas.

O primeiro tempo foi de superioridade tricolor, mesmo com maior posse de bola adversária. Os gremistas iniciaram muito bem a partida, tanto que logo aos 3 minutos foram efetivos e abriram a contagem, quando Bitello ganhou da marcação na ponta direita e acionou Pepê na entrada da área, que chutou – a bola desviou nos pés de Bitello e morreu no canto direita da meta adversária.

Não demorou para nascer o segundo gol, quase que de imediato, no ataque seguinte. Desta vez, após erro adversário, a bola sobrou para Reinaldo na esquerda, que chutou cruzado, mandando para o fundo das redes e ampliando o marcador, com 10’ jogados.

Nove minutos depois, o Grêmio criou uma ótima oportunidade, com Bitello roubando a bola na intermediária de ataque – o meia avançou e cruzou para Cristaldo, que ainda tentou chegar de carrinho, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo – Por detalhe não saiu o terceiro gol.

O Juventude tentou reagir com Mancada, que fez uma jogada individual, invadiu a área e finalizou, mas Brenno defendeu com tranquilidade, aos 24’. Rodrigo Rodrigues também arriscou, quando recebeu passe, girou e chutou, para outra defesa do goleiro gremista.

Nos acréscimos da etapa inicial, aos 47’, o Grêmio teve uma chance e aproveitou. Após cobrança de falta ensaiada, Luís Suáres recebeu na área e finalizou – a bola bateu na marcação e Bruno Alves chegou para completar para as redes, assinalando o terceiro.

A etapa complementar foi de maiores chances adversárias. O técnico Renato Portaluppi promoveu duas mudanças na equipe, com Bitello e Fábio dando seus lugares a Galdino e Thaciano. Aos 10 minutos, o time da serra conseguiu descontar, com Rodrigo Rodrigues, que chutou na saída do goleiro gremista e marcou para os donos da casa. O atacante também levou perigo mais adiante, com uma finalização por sobre a meta.

A terceira mudança na equipe foi feita passados 18’, quando Cristaldo deu lugar a Thiago Santos. Quase dez minutos depois, o Grêmio chegou com Suáres, mas a bola correu demais e terminou com Pegorari, que segurou.

Aos 30’, o Juventude conseguiu encostar ainda mais na contagem com Mandaca, que subiu na área e desviou de cabeça para o fundo das redes.

O Tricolor buscou responder e chegou com Galdino, que deslocou o goleiro do Juventude, mas carimbou a trave.

As últimas mudanças foram feitas no time de Renato: Gustavinho e Diogo Barbosa, nos lugares de Suárez e Gabriel Silva.

Nos minutos finais, os donos da casa ainda tentaram em cobrança de falta, mas a defesa afastou. Brenno também fez boas defesas, que impediram o gol de empate.

Fonte: Agência Esporte