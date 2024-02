Grêmio vence Novo Hamburgo e segue líder do Gauchão

Na noite desta segunda-feira (5), o Cuiabá enfrentou o Mixto em uma partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Mato-grossense. Com gols de Bruno Alves e Isidro Pitta, o Cuiabá garantiu uma vitória de virada após o Mixto sair na frente com um gol de Igor Vieira no Dutrinha.

O jogo teve início no domingo (4), mas foi paralisado devido à chuva e condições do gramado do Dutrinha. A partida recomeçou aos 25 minutos do primeiro tempo, com ambos os clubes buscando abrir o placar.

Durante a primeira etapa, houve movimentação intensa por parte das duas equipes. Geovani assustou o goleiro Walter, que conseguiu fazer uma boa defesa. A melhor chance do Cuiabá na primeira etapa foi com Lucas Fernandes, mas o resultado ao final do primeiro tempo foi de 0x0.

No segundo tempo, o Mixto abriu o placar logo nos primeiros minutos, aproveitando um mau recuo da defesa do Cuiabá, com Igor Vieira marcando o gol. A virada do Cuiabá começou a ser construída aos 19 minutos, quando Bruno Alves aproveitou um rebote e empatou a partida. Aos 25 minutos, Isidro Pitta marcou o segundo gol do Cuiabá, garantindo a vitória por 2×1 no clássico no Dutrinha.

Na próxima rodada, o Cuiabá receberá o União Rondonópolis na Arena Pantanal, abrindo a rodada. O jogo está marcado para quinta-feira (8), às 19h. Já o Mixto visitará o AA Araguaia.

