Grêmio vence o Flamengo de virada, pelo Brasileirão

O Grêmio teve uma ótima atuação na noite desta quarta-feira (25.10), contra o Flamengo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Ferreira, Nathan Fernandes e André Henrique, o Tricolor venceu por 3 a 2. Everton Cebolinha e Luiz Araújo marcaram para o Flamengo.

Com esse resultado, a equipe do técnico Renato Portaluppi alcança os três pontos e agora ocupa a 6ª posição na tabela do campeonato, com 47 pontos.

O jogo começou movimentado, com ambas as equipes tentando impor seu ritmo. Logo nos primeiros minutos, Gerson teve uma chance pelo Flamengo, mas chutou por cima do gol. O Grêmio respondeu rapidamente com um chute forte de Villasanti, defendido por Rossi.

Aos 13 minutos, o Flamengo teve uma chance em cobrança de falta, mas Gabriel Grando fez a defesa. Pouco depois, o Tricolor tramou uma boa jogada, mas não conseguiu concluir. A primeira etapa seguiu equilibrada, com poucas chances claras de gol para ambas as equipes.

No final do primeiro tempo, o Flamengo abriu o placar com Everton Cebolinha. No segundo tempo, o Grêmio pressionou em busca do empate e conseguiu aos 30 minutos, com Ferreira. Cinco minutos depois, Nathan Fernandes virou o jogo para o Tricolor. Na reta final da partida, André Henrique marcou o terceiro gol gremista. O Flamengo descontou com Luiz Araújo, mas não foi suficiente para mudar o resultado.

Com essa vitória, o Grêmio soma três pontos e se posiciona em 6º lugar na tabela do campeonato. O próximo jogo do Tricolor será contra o América-MG, fora de casa, no sábado, às 19h.

