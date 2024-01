Grêmio vence o São José pelo Gauchão

Campeão da Copinha. Primeiras rodadas dos estaduais. Definidas as finais de conferência na NFL. Notícias dos esportes por Rondônia.

Corinthians é campeão da Copa São Paulo 2024. Principais jogos do Paulista e Carioca de futebol. Ao fim da noite de domingos vamos conhecer os finalistas do Super Bowl.

É campeão – Com a vitória de 1 a 0 sobre o Cruzeiro, o autor do gol do título foi Kayke. Com o triunfo o Timão conquistou seu 11º título da Copinha e agora abre seis conquistas à frente de Fluminense e Internacional, ambos com cinco títulos. Desde 2017 a equipe alvinegra não conquistava o campeonato.

Paulistão – Hoje começa a terceira rodada do Campeonato Paulista de Futebol. A partir das 16h15 o RedBull Bragantino abre a rodada contra o Botafogo-SP. Às 17h o São Paulo vai campo enfrentar a Portuguesa. Mais tarde, às 20h o Corinthians tenta uma recuperação. Perdeu a última partida, contra o São Bernardo. No domingo o grande destaque será o clássico entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque às 17h.

Carioca – Dos quatro grandes do Rio, dois jogam neste sábado pela quarta rodada do Campeonato Carioca de Futebol. O Botafogo recebe o Sampaio Correia no Nilton Santos às 15h. Às 18h10 o Flamengo visita a Portuguesa. No domingo (28), às 15h Bangu e Vasco vão se enfrentar. Às 17h10 o Fluminense jogará contra o Nova Iguaçu.

NFL – Está chegando a hora. Neste domingo, teremos as finais das conferencias NFC e AFC da NFL. Abrindo as finais, o favorito Baltimore Ravens, do Quarterback Lamar Jackson vai encarar o último campeão do Super Bowl, e um Quarterback, já o consagrará. Patrick Mahomes vai comandar o Kansas City Chiefs, a partir das 16h. O San Francisco 49ers, equipe com a melhor campanha, no geral, na temporada regular enfrentará o Detroit Lions que surpreenderam, e “comendo quieto” chegou com méritos nesta final. A partir das 19h30, direto do Levi’s Stadium na Califórnia, sai o segundo finalista do Super Bowl LVIII (58).

Tabelinha Rondoniense

Campeões no Jiu-Jitsu e Paris. Equipe do Porto Velho já planeja o calendário de futebol 2024.

Comemoração – Tripleta, os representantes do estado de Rondônia que disputaram o Europeu de da modalidade foram campeões. Os três atletas, Chairo Olímpio, Chaise Olímpio e Caio Macgayver, conquistaram os títulos de suas categorias. Todos entraram no tatame pelo Centro de Treinamento Irmãos Olímpio. Pela categoria Master dois pesos Pluma Macgayver conquistaram o título. Já pela Faixa Preta meio pesada, Chaise levou a Medalha de Ouro. Na categoria Faixa Preta Máster o peso leve, Chairo foi campeão.

Futebol – Agenda cheia esse ano no Futebol. O Porto Velho disputará logo neste início de ano três competições simultâneas, o Estadual, a Copa do Brasil e a Copa Verde. A equipe já está em preparação e treina forte no CT do Ypiranga. Segundo o presidente Jedson Lobo, o grupo não está fechado, mas o planejamento vem sendo cumprido à risca. A estreia da equipe será no dia 17 de fevereiro, quando enfrentará o Barcelona-RO no Aluízio Ferreira, na capital, pelo Campeonato Estadual de Futebol 2024.

Compartilhe isso:

Publicar