Grêmio vence, rebaixa o Goiás e mantém chance de título do brasileirão

O Grêmio saiu vitorioso no confronto contra o Goiás, com placar de 2 a 1, em partida realizada em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de começar perdendo, a equipe da casa buscou a virada, conquistando assim uma vaga na Libertadores, mantendo-se vivo na disputa pelo título e rebaixando os visitantes.

Com esse resultado, o Grêmio ocupa a quinta posição na tabela, com 62 pontos, garantindo sua permanência no G6 e uma vaga pelo menos na pré-Libertadores. Além disso, o Tricolor Gaúcho está apenas quatro pontos atrás do líder Palmeiras, mantendo-se na briga pelo título. Para alcançar esse objetivo, a equipe precisará vencer os próximos dois jogos e torcer por tropeços do Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG e Botafogo. Por outro lado, o Goiás ocupa o 18º lugar, com 35 pontos, e está matematicamente rebaixado.

Pela penúltima rodada do Brasileirão, ambas as equipes entrarão em campo no próximo domingo, às 18h30 (horário de Brasília). O Grêmio enfrentará o Vasco em Porto Alegre, enquanto o Goiás jogará contra o Fortaleza na Arena Castelão, em busca de uma vaga na Copa Sul-Americana.

Os primeiros minutos da partida foram equilibrados, com o Grêmio atacando a área adversária sem oferecer perigo. Por outro lado, o Goiás defendeu-se bem e marcou o primeiro gol quando teve a oportunidade. Aos 27 minutos, Morelli recebeu a bola no meio campo e finalizou com tranquilidade para vencer o goleiro Caíque e colocar os visitantes em vantagem.

A segunda etapa começou movimentada, com Caíque fazendo uma defesa em cima da linha para evitar o segundo gol do Goiás após um cabeceio. Aos quatro minutos, em um contra-ataque rápido, Luis Suárez lançou a bola para Ferreira, que estava na área. O atacante cortou para dentro pela esquerda e chutou cruzado, igualando o placar.

O gol de empate deu forças ao Grêmio, que partiu para cima e marcou o segundo gol aos dez minutos. Após uma boa troca de passes, Bruno Melo errou o corte da bola, e Cristaldo aproveitou para finalizar de primeira, colocando a equipe da casa em vantagem. A virada trouxe tranquilidade para o time comandado por Renato Gaúcho, que chegou perto de marcar o terceiro gol com Suárez sendo bastante acionado, mas o uruguaio foi parado pela defesa adversária.

Fonte: Esportes