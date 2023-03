Greta Thunberg é detida pela polícia após protestos na Noruega

Reprodução/Twitter Ativista foi presa na manhã desta quarta-feira (1º) na Noruega

Na manhã desta quarta-feira (1º), a ativista sueca Greta Thunberg foi detida na em Oslo , na Noruega , durante um ato com indígenas locais contra a instalação de turbinas eólicas em áreas pertencentes ao povo originário Sami .

Thunberg e outros ativistas foram detidos por terem bloqueado uma das portas do Ministério das Finanças norueguês. No entanto, ainda não há informações se a jovem já foi liberada ou continua presa.

Stort pressekorps ga litt kaotiske scener da politiet bar bort Greta Thunberg: pic.twitter.com/cuPHi0B0S9 — Filter Nyheter (@FilterNyheter) March 1, 2023

Os protestos de indígenas e ambientalistas pedem que o governo do paóis remova as turbinas eólicas na região de Fosen, onde ficam as terras Sami. Há dois anos, em 2021, a Suprema Corte da Noruega afirmou em uma decisão que os dois parques eólicos que foram construídos no centro da Noruega violaram os direitos do povo originário.

No entanto, 16 meses após a decisão judicial, as turbinas ainda permanecem em operação. Por esse motivo, nos últimos dias, manifestantes decidiram bloquear o acesso a vários prédios do governo em Oslo.

Habitantes da região há milhares de anos, os Sami, hoje, cerca de 80 mil, segundo a Unesco. Eles vivem principalmente no norte da Noruega, da Finlândia, da Rússia e da Suécia, mas o grupo vem sendo ameaçado pela expansão de ferrovias, a exploração de madeira e a construção de barragens na região.

Greta é detida na Alemanha

No dia 17 de janeiro, a ambientalista foi detida durante manifestação contra a demolição de uma vila na Alemanha para a reativação de uma mina de carvão. Para compensar a crise de energia causada pela guerra da Rússia com a Ucrânia, a governo alemão pretende reativar a mineração na região.

Fonte: IG Mundo