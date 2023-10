Greve no Metrô e CPTM: quais as linhas afetadas nesta terça (3)?

Rovena Rosa/Agência Brasil – 17/03/2022 Linha 8 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM

Nesta terça-feira (3), funcionários do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) fazem uma greve conjunta por 24 horas em São Paulo. A paralisação começou a partir da meia-noite de hoje.

O ato acontece em protesto aos projetos de privatizações do governo, que também incluem as redes metroferroviária e a de saneamento.

“Questões importantes devem ser discutidas, como a privatização de serviços essenciais. Transporte e saneamento não podem ser colocados nas mãos de quem só valoriza o dinheiro em detrimento da qualidade! Vamos à greve contra as privatizações, para evitar a precariedade desses serviços! Vem pra luta!”, escreveu o Sindicato dos Ferroviários nas redes sociais.

Quais linhas serão afetadas pela greve e não devem funcionar?

As linhas do Metrô 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão suas atividades interrompidas, de acordo com o sindicato;

Da CPTM, o sindicato irá paralisar todas as linhas de gestão pública: 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

As linhas 4-Amarela e 5-Lilás do Metrô, que são operadas pela iniciativa privada, continuarão funcionando normalmente. E as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM também, pelo mesmo motivo.

O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT) concedeu liminar para que o Metrô e a CPTM funcionem com 100% dos serviços durante o horário de pico, isto é, das 6h às 9h e das 16h às 19h, e com 80% nos demais horários. A multa é de R$ 500 mil para cada um dos sindicatos em caso de descumprimento.

Conforme a decisão da última sexta-feira (29), no caso da Sabesp, ao menos 85% dos funcionários devem trabalhar, sob pena de multa de R$ 100 mil.

Os trabalhadores também farão piquete em vários pontos da capital paulista.



Haverá liberação das catracas?

O Sindicato dos Metroviários chegou a sugerir a liberação de catracas, mas a Justiça do Trabalho não autorizou.

O funcionamento de água será afetado?

Apesar da participação da Sabesp na paralisação, o sindicato informou que não haverá interrupção no fornecimento de água à população.

Ponto facultativo

Em decorrência da greve, ainda nessa segunda (2), o governo estadual decretou ponto facultativo na cidade de São Paulo, nos serviços públicos estaduais. De acordo com o governo, os serviços de segurança pública não serão afetados nesta terça, assim como os restaurantes e postos móveis do Bom Prato.

As pessoas que tiverem consultas médicas agendadas em Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) da capital e em outras unidades de saúde estaduais terão os compromissos reagendados. O mesmo vale para horários marcados em postos do Poupatempo. Aulas e provas da rede estadual de ensino também serão repostas e reagendadas.

