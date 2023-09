Groenlândia: cruzeiro de luxo encalha com mais de 200 pessoas a bordo

JN.PT/@ViewsArctic / X – 13.09.2023 A expectativa é que navio de resgate chegue ao cruzeiro na sexta-feira (15)

O navio Ocean Explorer, ficou encalhado na última segunda-feira (11), em um trecho remoto da Groenlândia. O cruzeiro de luxo trasporta 206 tripulantes, e deverá ficar preso no local por mais alguns dias à espera do navio de resgate mais próximo.

O Ocean Explorer passava pelo trecho acidentado do Parque Nacional Nordeste da Groenlândia . Segundo o comunicado do Comando Conjunto do Ártico (JAC) da Dinamarca , o navio não conseguiu se desvencilhar do trecho. “Isso significa que a maré — que veio durante o dia — não deu a ajuda desejada para navegar”.

Não houve relato de feridos ou quaisquer danos implicados ao meio ambiente.

O navio de inspeção mais próximo que foi contatado foi o Knud Rasmussen. Ele foi destacado para ajudar o Ocean Explorer, mas deverá fazer uma viagem de mais de 2 mil quilômetros para chegar ao local. é esperado que ele consiga chegar ao cruzeiro de luxo por volta da manhã da próxima sexta-feira (15).

O comandante do Ártico , Brian Jensen, informou que assim que ficou entendido que o Ocean Explorer não se libertaria sozinho, foi enviado o navio para o resgate. “Assim que possível, também sobrevoaremos o local para obter novas imagens que nos ajudem a avaliar a situação no local”

O Comando do Ártico informou que está em contato com outros navios relevantes que possam auxiliar no resgate. Eles ainda informaram que o Ocean Explorer poderia flutuar em maré alta, mas que o Knud Rasmussen ajudaria caso isso não ocorresse. “Não importa o que aconteça, o mais importante para nós é que todos estejam seguros”, diz Jensen.

A Aurora Expeditions é a responsável pelo Ocean Explorer. A empresa australiana afirma no site que a embarcação foi “construída especificamente para viagens de expedição aos destinos mais remotos do mundo”.

O Governo da Gronelândia, a Autoridade Marítima Dinamarquesa e o Conselho Dinamarquês de Investigação de Acidentes foram reportados sobre o encalhe.

Fonte: Internacional