Grupo Diamante Azul aprova primeira edição da Corrida da Democracia

O grupo Diamante Azul aprovou a realização da primeira edição da Corrida da Democracia, evento que fechou a programação da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) nos 40 anos da Constituição Estadual. A equipe contou com a participação de 18 mulheres e 10 homens na prova que foi promovida na manhã do último domingo (26) na Casa de Leis.

Os atletas do grupo participaram das provas de 5 km e 10 km. De acordo com o líder do grupo “Diamante Azul”, Elessandro Costa Eufrasio, a corrida foi inesquecível. “Foi muito bem organizada, contou com a inscrição com um kg de alimento não-perecível além de premiação em dinheiro. Sou corredor há 25 anos e nunca vi aqui em Rondônia sermos tão valorizados como atletas de corrida de rua. Foi um evento realizado com eficiência e qualidade”, destacou.

Para Elessandro, o trabalho realizado pelo presidente da Alero, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), tem feito diferença no esporte. “Falo para os atletas do grupo Diamante que o incentivo é tudo e conto também com apoio da minha esposa Andreia e da minha filha, onde temos procurado incentivar especialmente o público feminino. Com esse apoio do deputado, as meninas já estão falando em treinar mais ainda para diminuir seus paces (ritmo médio, medido em minutos por quilometro)”, acrescentou.

De acordo com o deputado estadual Marcelo Cruz, a corrida oportunizou a integração entre familiares, grupos de corrida e servidores da Assembleia por meio do esporte no fechamento dos 40 anos do Poder Legislativo. “Contamos com a participação de inúmeras pessoas com o objetivo de aproximar nossa população da nossa Assembleia. Contamos com a participação do grupo Diamante assim como de outros grupos que abrilhantaram o encerramento da nossa semana de comemorações. A corrida aproxima as pessoas e faz com que momentos únicos como esse fiquem eternizados, apresentando a preocupação com a saúde e a promoção do bem-estar da nossa sociedade”, frisou o parlamentar.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO