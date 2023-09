GrupoCal e Conheça Cacoal lançam 4º Concurso Fotográfico “Eu amo Cacoal”

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Concurso Fotográfico “Eu amo Cacoal” realizado pela marca Conheça Cacoal, em parceria com o GrupoCal. O Concurso Fotográfico foi criado em comemoração aos aniversários da “Capital do Café” e, anualmente, tem como objetivo principal estimular a população a valorizar as belezas e diversidades do município de Cacoal, desenvolvendo um olhar artístico por meio da fotografia.

Nesta quarta edição, um júri formado por 5 pessoas escolherá 20 fotos, sendo 10 de cada categoria, que serão encaminhadas para a votação popular, nos stories do perfil da marca Conheça Cacoal no Facebook e Instagram. As 10 fotos mais votadas serão declaradas as campeãs e serão transformadas em cartões postais do município. O concurso é dividido em duas categorias: Zona Urbana e Zona Rural e o participante poderá se inscrever apenas uma vez em cada categoria.

“Essa é uma parceria inédita, onde o objetivo é valorizar a cidade de Cacoal, por meio da fotografia. Temos certeza de que cada imagem inscrita vai trazer um registro bastante significativo da nossa cidade, por meio da visão daqueles que aqui vivem e laboram”, destacou Tiago Bisconsin, diretor do GrupoCal – Construções e Incorporações.

Para captura das imagens participantes poderão ser utilizados câmeras fotográficas, celulares, tabletes e outros. Devem ser inscritas somente fotos digitais e inéditas e as imagens deverão possuir qualidade de impressão, com resolução média ou alta. O concurso é individual, sendo vetado dupla autoria.

A intenção do concurso consiste em aliar o olhar aprimorado e o uso da tecnologia, com a percepção do indivíduo em relação ao município, seja registrando o cotidiano, as riquezas naturais ou temas variados”, reforça a jornalista Elcilen Fortunato, idealizadora do concurso e responsável pela marca Conheça Cacoal.

Vale destacar que a inscrição para o 4º Concurso Fotográfico “Eu Amo Cacoal” encerra no dia 30 de setembro de 2023, e podem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/4nfniq9seRT7h7hK7

Google Forms: Sign-in Access Google Forms with a personal Google account or Google Workspace account (for business use). forms.gle

A fotografia mais votada na categoria zona urbana e a fotografia mais votada da categoria zona rural renderão ainda um prêmio em dinheiro aos seus autores. O resultado final do 4º Concurso Fotográfico será divulgado nos feeds do perfil Conheça Cacoal e do GrupoCal no dia 07 de outubro.

O concurso será realizado em seis etapas, conforme o cronograma a seguir:

1. Inscrições: 30/08/2023 a 30/09/2023;

2. Envio das fotos: 20/09/2023 a 30/09/2023;

3. Seleção do júri: 02/10/2023 à 04/10/2023;

4. Votação popular: 05/10/2023;

5. Divulgação do resultado: 06/10/2023;

6. Premiação: Até 30 dias após a divulgação do resultado.

Compartilhe isso: Tweet