Guajará-Mirim recebe investimento para instalação de sinalização de trânsito

Com investimentos de recursos financeiros na ordem de R$ 866.389,07 (oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e sete centavos), do Governo de Rondônia para implantação de sinalização horizontal e vertical de trânsito em 83 avenidas de Guajará-Mirim, através de convênio com a Prefeitura do município.

A sinalização de trânsito em Guajará-Mirim faz parte de um convênio que o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran-RO, assinou em 2022, com 11 prefeituras, no valor total de R$ 27.378.880,57 (vinte e sete milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos).

Para o governador do Estado, Marcos Rocha a gestão tem compromisso com a sociedade, executando projetos que visam garantir a segurança viária. “O Detran está cumprindo o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, implantando novas sinalizações de trânsito, assegurando à população condições para redução de sinistros e preservando vidas”, disse.

SINALIZAÇÃO

O diretor Técnico de Engenharia de Tráfego do Detran, Fábio da Silva Batista explicou que, a implantação da sinalização vertical e horizontal iniciou no mês de julho deste ano e tem a previsão de encerrar em dezembro de 2023.

A motorista Maricélia Silva Lemos declarou que com a nova sinalização nos principais pontos da cidade o trânsito vai fluir com mais rapidez e segurança. “São investimentos importantes para o trânsito de nossa cidade, inclusive com sinalizações onde nunca tiveram. É importante que os condutores e a população conheçam os seus deveres e as placas, assim teremos um trânsito mais organizado e seguro”, opinou.

O diretor geral do Detran, Léo Moraes, disse que com a implantação do projeto de sinalização em Guajará-Mirim, haverá uma melhora na segurança no trânsito, principalmente, nos locais onde há cruzamentos. “Este é o objetivo principal do convênio, melhorar o trânsito no município, trazendo mais segurança para pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas”, afirmou.

