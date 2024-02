Guarany surpreende e vence o Internacional em partida eletrizante pelo Gauchão

Em um confronto marcado por altos e baixos e uma reviravolta emocionante, o Guarany conseguiu uma vitória surpreendente sobre o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira (31.01), pelo Campeonato Gaúcho de 2024.

O jogo, que teve lugar no estádio do Guarany, mostrou desde o início uma equipe da casa determinada, aplicando pressão sobre o time de Eduardo Coudet e conseguindo uma vantagem crucial no primeiro tempo.

Primeiro tempo: um início fulminante do Guarany

O Guarany não perdeu tempo e começou o jogo pressionando alto, criando oportunidades desde os primeiros minutos. Uma ação ofensiva bloqueada por Rômulo resultou em um escanteio para o time da casa, evidenciando o ímpeto ofensivo dos anfitriões. A defesa do Internacional, com Gabriel Mercado e Rômulo, trabalhou arduamente para conter os ataques, mas Tony Júnior e Michel, aos 10 e 22 minutos respectivamente, conseguiram furar o bloqueio, colocando o Guarany em uma posição confortável no placar.

Reação do Inter e uma defesa milagrosa

O Inter, abalado pelos gols sofridos, encontrou um fôlego renovado após uma jogada decisiva aos 28 minutos, quando Rodrigo Santos realizou uma defesa espetacular, negando o gol de Lucas Alario. Pouco depois, um pênalti cometido por Micael sobre Pedro Henrique trouxe esperança para o time visitante. Pedro Henrique converteu a penalidade com maestria, diminuindo a diferença no placar.

Segundo Tempo: O Inter busca o empate

Eduardo Coudet, buscando reverter o resultado, promoveu uma alteração tática significativa no início da segunda etapa, com a entrada de Alan Patrick, Renê, Aránguiz e Wanderson. Essas mudanças tornaram o Internacional mais ofensivo, sufocando o Guarany em sua própria metade do campo. Apesar do domínio das ações por parte do Inter, a equipe de Bagé se mostrou resiliente, defendendo-se bravamente de todas as tentativas de igualar o marcador.

O Internacional criou várias oportunidades para marcar, com destaque para um chute perigoso de Alan Patrick e várias outras tentativas de Pedro Henrique e Lucas Alario. No entanto, a defesa do Guarany, liderada por um inspirado Rodrigo Santos no gol, se manteve intransponível.

O fim de uma partida eletrizante

Nos momentos finais, o Internacional intensificou ainda mais a pressão, mas a defesa do Guarany, juntamente com a atuação catimbeira do goleiro, conseguiu manter o resultado. A partida terminou com o Internacional sofrendo sua primeira derrota no Campeonato Gaúcho de 2024, apesar de uma exibição de coragem e determinação.

Este jogo será certamente lembrado como um dos mais emocionantes do Gauchão 2024, com o Guarany provando sua capacidade de enfrentar gigantes e o Internacional mostrando seu espírito de luta até o último sopro. Enquanto o Guarany celebra uma vitória significativa, o Internacional já mira a recuperação nos próximos jogos, prometendo mais emoções neste campeonato.







