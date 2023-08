Guarujá: polícia prende irmão de acusado de matar soldado da Rota

Reprodução Policial Patrick Bastos Reis, da Rota, foi baleado e morto quanto fazia patrulhamento no Guarujá (SP)

Na madrugada desta quarta-feira (2), a Polícia Civil prendeu o irmão do homem suspeito de ter baleado e matado o soldado da Rota Patrick Bastos Reis enquanto ele fazia o patrulhamento na comunidade Vila Zilda, no Guarujá (SP), no último dia 27.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ele é o “último envolvido” na morte do policial.

“Prendemos o último envolvido na morte do Sd Reis, no Guarujá. Ele é irmão do criminoso que tirou a vida do policial. Continuaremos a operação contra o tráfico de drogas sem data para término, para proteger as pessoas da Baixada Santista que sofrem os efeitos do crime organizado”, escreveu Derrite nas redes sociais.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito se entregou à Polícia Militar e foi preso após prestar depoimento, já que havia um mandado de prisão aberto contra ele.

Além dos dois irmãos, a polícia já havia detido um homem na sexta-feira (28) por participação no crime. No mesmo dia, outro suspeito de ter participado do assassinato do soldado foi morto ao entrar em confronto com a PM.

*Em atualização

Fonte: Nacional