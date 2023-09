Guatemala: cheia do rio El Naranjo deixa ao menos 3 mortos na capital

Viagem e Caminhos – setembro de 2011 Vulcão Villarica, no Chile

O Hospital San Francisco de Pucón, no Chile, está transferindo os pacientes para outros locais na região de La Araucanía, após o alerta das autoridades de novas atividades vulcânicas do Vulcão Villarica.

Em nota, a unidade de saúde explicou que os pacientes estão sendo transferidos, respeitando o estado de saúde de cada um, fazendo desta forma uma categorização correspondente. “Assim que a informação final estiver disponível, as famílias serão contatadas pelo hospital.”

Segundo o hospital, “caso não haja disposição em contrário, os atendimentos (e urgências) disponíveis continuarão”. Eles acrescentam que estão falando de “especificamente, a diálise, centro médico, imagiologia, laboratório e urgência”.

As autoridades do Chile haviam emitido o Alerta Técnico Laranja acerca do vulcão Villarica. Segundo eles, o vulcão estaria aumentando gradualmente as atividades, e está sendo observado desde p úntimo sábado (23).

Segundo o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) do Chile, houve um aumento das atividades vulcânicas na região, além de pequenos sinais de tremor — um sinal manifestado pelo movimento dos fluidos.

O Senapred ainda captou explosões estrombolianas, que resultam na emissão de um material piroclástico do tipo balístico na área próxima da cratera, além da dispersão de material fino, incandescência e anomalias térmicas. Os sinais sugerem uma fase maior instabilidade.

Fonte: Internacional