Guerra entre Coreias pode acontecer ‘a qualquer momento’, diz Kim

O líder norte-coreano Kim Jong-un lançou novas ameaças de um ataque nuclear contra Seul e ordenou o reforço do arsenal militar de Pyongyang para se preparar para uma guerra que poderia “irromper a qualquer momento” na península coreana.

As informações foram divulgadas neste domingo (31) por veículos de imprensa estatais.

Kim criticou fortemente os Estados Unidos durante um longo discurso no final dos cinco dias de reuniões de fim de ano do partido, que definiram as decisões de política militar e econômica de seu país para 2024.

A cúpula anunciou planos para um desenvolvimento militar adicional no próximo ano, de acordo com a agência oficial de notícias norte-coreana Kcna.

Kim acusou os EUA de representarem “vários tipos de ameaças militares” e ordenou às suas forças armadas que mantenham “uma capacidade de resposta esmagadora” a um eventual conflito.

“É um fato consumado que uma guerra pode irromper a qualquer momento na península coreana devido às movimentações descuidadas dos inimigos para nos invadir”, afirmou o líder norte-coreano.

“Devemos responder rapidamente a uma possível crise nuclear e continuar acelerando os preparativos para pacificar todo o território sul-coreano, mobilizando todos os meios e forças físicas, incluindo as nucleares, em caso de emergência”, disse Kim.

Fonte: Internacional