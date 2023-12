Guerra está no ‘nível mais alto e continuará por meses’, diz Netanyahu

Kobi Gideon, GPO – 26.10.2023 Visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à unidade Yalam do Corpo de Engenharia

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a guerra entre o país e o Hamas está em seu “nível mais alto e continuará por meses”, informou a Rádio do Exército de Israel nesse sábado (30).

Ao falar com a imprensa em Tel Aviv, o premiê afirmou que os militares israelenses estão “lutando com força e novos sistemas acima e abaixo do solo”.

“Temos a vantagem, já matamos mais de 8.000 terroristas”, disse ele, de acordo com a Rádio do Exército.

Nesta semana, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram ter destruído uma rede de túneis e um dos “apartamentos-esconderijo” do segundo maior líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar.

De acordo com os militares israelenses, a 14ª Brigada de Combate de Reserva das FDI localizou e destruiu o apartamento de Sinwar, perto da cidade de Gaza “nas últimas semanas”.

O local, conforme as FDI, fazia parte de uma “longa e ramificada rede de túneis” que era usada por altos funcionários do Hamas. Soldados da Unidade Yahalom descobriram um túnel de 20 metros de profundidade no subsolo durante uma inspeção do apartamento.

O poço levava a um túnel de 218 metros de comprimento que contava com uma infraestrutura de ventilação, esgoto, rede elétrica, salas de oração.

Fonte: Internacional