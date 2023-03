Guerra: EUA não acreditam em grandes conquistas territoriais da Rússia

Divulgação/Governo da Ucrânia Diretora de Inteligência dos EUA acredita que sanções impostas pelos EUA à Rússia vão minar poderio bélico de Moscou





A diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Avril Haines, disse nesta quarta-feira (8) não acreditar que a Rússia vai conseguir conquistar muitos territórios ucranianos ao longo deste ano. A afirmação foi feita durante audiência realizada no Senado norte-americano.

De acordo com ela, apesar do eminente tomada dos russos na cidade de Bakhmut nas próximas semanas, os militares de Moscou provavelmente não serão capazes de manter o alto nível de combate em outras regiões do país.

“[…] não prevemos que os militares russos se recuperem o suficiente este ano para obter grandes ganhos territoriais”, disse Haines. A autoridade também pontuou que o presidente Vladimir Putin deve prolongar a guerra, com pausas intermitentes, para garantir a imposição de interesses estratégicos da Rússia na Ucrânia.





Avril ressaltou ainda que após um ano de conflitos na região o presidente russo tem maior noção sobre as limitações do seu exército, e que os recentes pacotes de sanções impostos pelos Estados Unidos a Moscou e aliados deve minar ainda mais o poderio bélico da Rússia.

“Se a Rússia não iniciar uma mobilização obrigatória e coletar suprimentos militares, como munição de terceiros, será cada vez mais desafiador para eles sustentar até mesmo o nível atual de operações ofensivas”, enfatizou Haines.

