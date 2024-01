Guerra: número de mortos na Faixa de Gaza ultrapassa 22 mil

Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam – 14/10/2023 Destruição na Faixa de Gaza

O Ministério da Saúde palestino informou nesta terça-feira (2) que o número de mortos na Faixa de Gaza subiu para mais de 22 mil pessoas.

O balanço realizado foi divulgado depois dos ataques israelenses no enclave palestino terem se intensificado durante a última noite.

Segundo a agência de notícias palestina Wafa, ao menos 15 civis foram mortos e vários outros ficaram feridos em uma ofensiva em Deir el-Balah, na região central de Gaza.

A mesma fonte acrescentou que outras vítimas também foram registradas no campo de refugiados de Nuseirat e na cidade de Khan Yunis.

Libertação de reféns



Duas autoridades israelenses e uma outra fonte revelaram que o Hamas apresentou, por meio de mediadores do Catar e do Egito, uma proposta para um novo acordo sobre os reféns. No entanto, Israel teria rejeitado a oferta apresentada pelo grupo islâmico.

