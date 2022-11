Guerra: ONU aprova resolução sobre reparações da Rússia à Ucrânia

UNICEF/Anton Kulakowskiy Edifícios danificados em Irpin, Ucrânia.

A Assembleia Geral da ONU aprovou nesta segunda-feira (14) uma resolução não vinculativa que pede que a Rússia seja responsabilizada por suas violações do direito internacional na Ucrânia .

O texto, adotado por 94 votos a favor, 14 contra e 73 abstenções, exige que os 193 países membros das Nações Unidas criem “um registro internacional” para documentar as reivindicações por danos, perdas ou lesões a ucranianos causadas pelo regime de Vladimir Putin .

Entre os países que recusaram a resolução estão Rússia , China, Bahamas, Belarus, Coreia do Norte, Cuba, África Central, Eritreia, Etiópia, Irã, Mali, Nicarágua, Síria e Zimbábue. Já Brasil , Índia e África do Sul estão entre as nações que se abstiveram.





Sergiy Kyslytsya, embaixador ucraniano, enfatizou que a Rússia deve ser responsabilizada por suas violações do direito internacional.

“Hoje, a Rússia, que afirma ser a sucessora da tirania do século 20, está fazendo todo o possível para evitar pagar o preço por sua própria guerra e ocupação, tentando escapar da responsabilidade pelos crimes que está cometendo”, disse na apresentação da solução.

O embaixador russo Vasily Nebenzya, por sua vez, afirmou que o projeto é um de um grupo restrito de Estados que estão tentando emplacar algo que é ilegal.

“Esses países se gabam de quão comprometidos estão com o estado de direito, mas, ao mesmo tempo, estão desprezando sua própria aparência”, destacou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo