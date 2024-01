Guilherme Madruga conquista o Prêmio Puskás com gol espetacular de bicicleta

Em noite de gala no futebol internacional, o Brasil voltou a brilhar no cenário mundial com Guilherme Madruga, volante do Cuiabá, levando para casa o prestigiado Prêmio Puskás. A cerimônia, que aconteceu nesta segunda-feira em Londres, consagrou o brasileiro como autor do gol mais bonito da temporada, superando o português Nuno Santos, do Sporting, e o paraguaio Julio Enciso, do Brighton.

O gol que garantiu a Madruga o topo do pódio foi marcado quando ainda jogava pelo Botafogo-SP, numa partida memorável contra o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro em 27 de junho do último ano. Com uma acrobacia de tirar o fôlego, Madruga executou uma bicicleta perfeita, eternizando-se não só na história do prêmio, mas também nos corações dos fãs do futebol.

Com essa conquista, Madruga se junta a um seleto grupo de jogadores brasileiros que tiveram a honra de receber essa distinção. Neymar, em 2011, e Wendell Lira, em 2015, foram os precursores dessa façanha, demonstrando a criatividade e o talento nato dos brasileiros com a bola nos pés.

Visivelmente emocionado, Madruga não hesitou em compartilhar o significado desse triunfo em sua carreira: “Um dia único na minha vida. Com certeza está marcado na minha história e também na memória de todos que me acompanham desde o começo da minha trajetória.”

Além da gratidão, Madruga expressou surpresa e alegria ao viver o que descreveu como um sonho: “É um sonho isso que estou vivendo, estar entre meus ídolos. Eu não esperava isso. Foi totalmente diferente do que planejei, mas foi muito melhor.”

A trajetória de Madruga, marcada por esse prêmio internacional, é uma fonte de inspiração para atletas e entusiastas do esporte, reforçando a imagem do Brasil como uma nação que respira futebol e onde novos talentos estão sempre prontos para surpreender o mundo com momentos mágicos dentro das quatro linhas.

O prêmio de gol mais bonito é entregue em cerimônias da Fifa desde 2009, quando Cristiano Ronaldo foi vitorioso. Veja todos os vencedores:

2009 – Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2010 – Hamit Altintop (Turquia)

2011 – Neymar (Santos)

2012 – Miroslav Stoch (Fenerbahçe)

2013 – Ibrahimovic (Suécia)

2014 – James Rodríguez (Colômbia)

2015 – Wendell Lira (Goianésia)

2016 – Mohd Faiz Subri (Penang FA)

2017 – Giroud (Arsenal)

2018 – Salah (Liverpool)

2019 – Daniel Zsori (Debreceni)

2020 – Son (Tottenham)

2021 – Lamela (Tottenham)

2022 – Marcin Oleksy (Warta Poznan)

2023 – Guilherme Marduga (Botafogo-SP), agora jogador do Cuiabá

Fonte: Esportes