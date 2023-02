Há estudos para programa de renda para garimpeiros, diz Guajajara

Reprodução: TV BRASIL – 11/01/2023 Sônia Guajajara admitiu conversas para criar programa social de renda para garimpeiros

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, informou nesta terça-feira (7) que o governo tenta encontrar alternativas para oferecer uma renda aos garimpeiros que estão saindo da região Yanomami. Segundo a ministra, a ideia será debatida entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de Roraima, Antônio Denarium (Progressistas).

Segundo a ministra, entre os estudos está a criação de um programa social para ajudar os garimpeiros. Além dos governos federal e estadual, as prefeituras também têm participado das articulações.

“O prefeito de Boa Vista tem conversado com a Funai e com o Distrito Sanitário Indígena. Já o presidente Lula tem conversado diretamente com o governador de Roraima para uma ação conjunta. Precisamos ter articulação municipal, estadual e federal”, disse Guajajara, em entrevista à GloboNews.

A criação da proposta seria uma alternativa encontrada pelo governo federal para acalmar os ânimos da oposição que tenta emplacar um projeto de lei que autoriza o trabalho de garimpeiro na região Amazônica. O Planalto tenta impedir a proposta para evitar o agravamento na crise humanitária em tribos indígenas.

A criação do programa social também deverá ter chancela do Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniu com Denarum para discutir a criação de um programa de renda aos garimpeiros, nos moldes do Bolsa Família.

Segundo interlocutores, a ideia partiu do próprio Pacheco e encheu os olhos do governador de Roraima. A sugestão também deve ser discutida com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), nos próximos dias.

Comissão externa

O Senado ainda chancelou nesta terça-feira a criação de uma comissão de senadores para investigar a crise humanitária na região Yanomami. O grupo será composto pelos três parlamentares de Roraima: Chico Rodrigues (PSB), Hiran Gonçalves (Progressistas) e Mecias de Jesus (Republicanos).

Os parlamentares devem atuar junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) e os Ministérios da Defesa, Direitos Humanos e Justiça. O grupo irá apurar as responsabilidades de autoridades e fiscalizar os trabalhos da Funai e médicos que atendem os indígenas.

Nesta semana, os senadores devem ter uma reunião com os ministros José Múcio (Defesa) e Sílvio Almeida (Direitos Humanos) para debater as operações contra garimpeiros na região Amazônica.

Expulsão de garimpeiros

Nesta semana, o governo federal começou a segunda fase das ações para a expulsão dos garimpeiros ilegais de terras do povo Yanomami em Roraima. A informação foi dada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Esta etapa promete ser mais coercitiva para conseguir retirar as atividades criminosas do local.

As primeiras ações planejadas para a expulsão de cerca de 20 mil garimpeiros estão ativas e consiste em interromper os transportes aéreos e fluviais, fazendo assim com que os abastecimentos dos grupos sejam bloqueados.

No último sábado, Sônia Guajajara afirmou haver informações de que garimpeiros ilegais já estavam saindo da reserva indígena. A ministra esteve no estado para acompanhar os trabalhos de enfrentamento da crise humanitária dos povos Yanomami.

Guajajara citou que há medidas para a construção de um hospital de campanha na região do Surucucu, além da abertura de poços artesianos e cisternas para o abastecimento de água potável.

Fonte: IG Nacional