Há tropas na Faixa de Gaza, revela porta-voz militar de Israel

Reprodução: Flipar Guerra Israel-Hamas: O Hamas lançou ataques sobre Israel no dia 7 de outubro. E Israel respondeu com uma contraofensiva que atingiu Gaza.





Nesta sexta-feira (27), o major Nir Dinar, porta-voz das forças israelenses, anunciou que as tropas de Israel estão envolvidas em confrontos na Faixa de Gaza. No entanto, não ficou claro se essa ação representa o início de uma invasão em grande escala na região.

O grupo terrorista Hamas confirmou que estão ocorrendo confrontos violentos com militares israelenses tanto no norte quanto no centro da Faixa de Gaza.

Nos últimos dois dias, militares israelenses realizaram operações de pequena escala na Faixa de Gaza, que incluíram destruição de postos de observação e busca de equipamentos militares anti-tanques.





Mark Regev, assessor do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está iniciando uma ofensiva militar e que o Hamas sentirá a “vingança” de Israel.

A comunidade internacional acompanha com preocupação a escalada de violência na região e tem apelado por um cessar-fogo para evitar um conflito em larga escala.

