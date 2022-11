HABITAÇÃO – Mais de 660 candidatos a unidades habitacionais concluíram atualização cadastral em Porto Velho

Empreendimentos contemplam Porto Bello I, Porto Fino e Porto Madero II e V

Mais uma etapa no processo de entrega de moradias populares foi concluída pela Prefeitura de Porto Velho no último mês. Com o fim do prazo de atualização do CadÚnico e montagem dos dossiês, o município agora aguarda a conclusão das obras e análise pela Caixa Econômica para a entrega das chaves.

Os imóveis estão divididos entre os empreendimentos Porto Bello I, Porto Fino e Porto Madero II e V. As obras foram retomadas após aporte financeiro da Prefeitura no valor de R$ 30 milhões. Dos 1.168 candidatos que deveriam ter realizado o processo, 661 compareceram ao Prédio do Relógio para a montagem do dossiê. Os documentos devem passar por análise final da Caixa Econômica Federal.

Antes disso, os dossiês confeccionados pela Prefeitura passam por uma última análise pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur). Caso seja observada a ausência de algum dado, os candidatos são chamados para providenciar o documento.

Já os que não compareceram dentro do prazo estipulado estão automaticamente desclassificados do processo, conforme prevê o edital. De acordo com o documento, os imóveis restantes serão inseridos em uma próxima etapa de suplência para serem destinados a outros candidatos.

“Após isso, a expectativa é promovermos a entrega das chaves às famílias contempladas. Com o avanço das obras e reparos nos imóveis, esperamos realizar isso até o fim deste ano”, afirma Edemir Brasil, titular da Semur.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO