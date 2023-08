Evento do Dia do Soldado é um dos pontos em que o Giro estará

Impulsionar os micro, pequenos e médios empreendedores é o objetivo da feira Giro Empreendedor, promovida pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur). A feira também é um atrativo extra aos pontos turísticos da cidade.

Desde julho, artesãos cadastrados no Giro estão expondo na Feira Nações e Arte, que acontece no Porto Velho Shopping, e vai até dia 31 de agosto. A feira está aberta todos os dias, durante o horário de funcionamento do shopping e, a cada semana, novos empreendedores são contemplados.

Nesta sexta-feira (18), a feira estará no centro da cidade, na Praça das Três Caixas D’Água, das 16h às 20h. Sábado (19), será no Espaço Alternativo, das 16h às 21h, durante o evento em alusão ao Dia do Soldado, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e o Exército Brasileiro.

Já no domingo (20), os visitantes que forem ao Parque da Cidade poderão prestigiar o Giro Empreendedor, ao final da tarde, de 16h às 21h. Além desses locais, o Giro também acontece na orla da Vila Nova de Teotônio, polo gastronômico e turístico a 30 quilômetros do Centro de Porto Velho.

O Giro Empreendedor beneficia homens e mulheres, donos de pequenos negócios, seja de artesanato, doces, salgados, ítens decorativos e presentes, que residem em Porto Velho. Não existe taxa para ser um expositor do Giro e as tendas são fornecidas pela própria Semdestur. Para se cadastrar, basta entrar em contato com o Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico da Semdestur, através do tel (69) 8473-8216, em dias úteis, das 8h às 14h.

Texto: Isabella Leite

Fotos: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO