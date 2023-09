HABITAÇÃOPrefeitura de Porto Velho e Governo do Estado farão a entrega do Porto Bello I no dia 11 de outubro

Obras do empreendimento habitacional estavam paralisadas e foram retomadas ​e concluídas com investimento do executivo municipal

A realização do sonho da casa própria aos contemplados do Porto Bello I já tem data definida. No dia 11 de outubro, às 10h, a Prefeitura de Porto Velho e o Governo do Estado farão a entrega do empreendimento. Depois disso, a Caixa Econômica Federal convocará os moradores para assinatura do contrato e entrega das chaves.

Ao todo, são 272 famílias contempladas. As obras do Porto Bello I ficaram paralisadas por gestões passadas, sendo retomadas pela Prefeitura de Porto Velho com investimentos próprios. “É com grande satisfação que nossa gestão, junto com o Governo do Estado, faz agora essa entrega, realizando o sonho de tantas famílias porto-velhenses, dando moradia e condições de vida digna à nossa população”, destaca o prefeito Hildon Chaves.

Residenciais como Porto Fino, Porto Madero II, Porto Madero V, e Porto Bello I ​foram abandonados por gestões anteriores. A retomada das obras se deu através de uma ordem de serviço assinada pelo prefeito Hildon Chaves, em 2022, no valor de R$ 30 milhões. Ao todo, serão entregues 1.168 apartamentos​. Além disso, a Prefeitura trabalha na finalização de 269 casas ​do Pró-Moradia Leste I ​, FNHIS III, IV e VII​, com investimento de ​mais de R$ 10 milhões.

​Por decisão do prefeito Hildon Chaves, todas as famílias beneficiadas com imóveis do Minha Casa Minha Vida serão beneficiadas com a isenção do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)​.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO