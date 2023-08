HABITAÇÃOPrefeitura de Porto Velho entrega títulos de imóveis durante a Semana Nacional de Regularização Fundiária

Equipe treina duas vezes por semana no Ginásio Dudu

Em setembro e outubro, Porto Velho será pela primeira vez a sede dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR). A competição acontece desde 1983 e segue um rodízio entre as cidades do estado. São várias modalidades, e o handebol não poderia ficar de fora.

Os times feminino e masculino de handebol, que representarão o município de Porto Velho, estão treinando há dois meses, e as atividades foram intensificadas com a aproximação do JIR. Os atletas treinam em média duas vezes por semana no Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu), zona Sul de Porto Velho, sob comando do professor Erasmo Mesquita.

De acordo com o treinador, no início de setembro será feita uma peneira para a escolha dos atletas que serão inscritos na competição. “Depois que os times tiverem formados, vamos começar a parte tática da competição, até então estávamos trabalhando somente a parte técnica. Tenho certeza que os nossos times terão um belo desempenho”, disse o professor.

A atleta Rebeca Souza, armadora direita, joga handebol há 11 anos, e entre as várias competições que já disputou, foi campeã do JIR com o time de Porto Velho, e está confiante que o título vai ser do município mais uma vez. “O time todo está empenhado, estamos confiantes, e acredito que todos estão focados em subir no pódio e representar bem a nossa capital”, disse Rebeca.

Quem também tem experiência na modalidade é Juscelino Alves, que joga handebol há 25 anos. O atleta já participou de outras edições do JIR e acredita que a competição desse ano será diferente por ser realizada com o apoio da torcida. “A expectativa está muito grande, por ser a primeira vez em Porto Velho, vamos com tudo para trazer esse troféu para nossa cidade e é claro com o apoio das nossas famílias e toda a torcida”, conclui o atleta.

O JIR acontece entre os dias 29 de setembro e 11 de outubro, e os jogos da modalidade de handebol serão realizados entre os dias 30 de setembro a 4 de outubro, no Ginásio Cláudio Coutinho. “Tenho certeza que as equipes, tanto feminina quanto masculina, farão um excelente trabalho e estamos confiantes que estarão no pódio entre as melhores do nosso estado”, disse a secretária da Semes, Ivonete Gomes.

