Hábito de higiene doméstico continua sendo fundamental para eliminar os criadouros do Aedes aegypti

Para garantir o fortalecimento da Segurança Pública do Estado, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, realizou nesta sexta-feira (25), a solenidade de entrega de uniformes de combate a incêndio e de um ônibus para o Corpo de Bombeiros Militar – CBMRO, além de coletes balísticos para a Polícia Militar – PMRO. A entrega aconteceu no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, em Porto Velho.

Foram destinados para o Corpo de Bombeiros, 230 conjuntos de casacos e calças para combate a incêndio, com o valor investido de R$ 1 milhão e um micro-ônibus para transporte pessoal da Corporação, com o investimento de R$ 548.600,00 (quinhentos e quarenta e oito mil e seiscentos reais).

Para a Polícia Militar, foram destinados 674 coletes balísticos, com o valor total investido de R$ 962.938,21 (novecentos e sessenta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais, vinte e um centavos). Também está previsto para o início de 2023, a entrega de mais 1.191 coletes balísticos para a Corporação, com o investimento aproximado de R$ 1.962.112,06 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, cento e doze reais, seis centavos).

REFORÇO

O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, Felipe Bernardo Vital, destacou que mesmo diante de uma pandemia, o governador Marcos Rocha tem olhado com atenção às necessidades deste importante eixo, refletindo positivamente nas ações voltadas para a sociedade rondoniense.

“Temos perspectivas muito boas, com mais arrecadação por parte do Estado, será possível fazer mais investimentos como as várias ações que estão previstas para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, e essa entrega vai otimizar ainda mais o trabalho das duas corporações”, disse Felipe Bernardo Vital.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, agradeceu ao Governo de Rondônia e salientou que os equipamentos recebidos “estarão dando suporte para toda a tropa, fazendo parte da valorização profissional dos militares e o micro-ônibus, no apoio ao transporte da tropa”.

Já o comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM James Alves Padilha, considera que o Governo de Rondônia tem viabilizado melhorias e agradeceu por mais uma entrega para a Corporação. “A entrega destes materiais possibilita a realização de um trabalho de excelência por parte dos nossos policiais militares, que diuturnamente atuam em prol de nossa sociedade”.

Todos os investimentos feitos para as duas corporações, foram adquiridos pela fonte de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública – Funesp, instituído no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP, do Governo Federal.

Fonte: Governo RO