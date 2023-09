Hacker Walter Delgatti depõe hoje à CPI da Câmara Legislativa do DF

Edilson Rodrigues/Agência Senado – 17.08.2023 Hacker Walter Delgatti Neto depondo à CPMI do 8 de Janeiro

Nesta quinta-feira (14), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 8 de janeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal deve ouvir o hacker Walter Delgatti Neto. A oitiva vai ocorrer por meio de videoconferência após problemas logísticos para transportar Delgatti de São Paulo para Brasília.

O hacker está preso no interior de São Paulo, em Araraquara, e já havia dito que tinha o desejo de participar da CPI da Câmara do DF para contar a sua versão sobre os ocorridos dos quais é acusado. Delgatti ganhou repercussão após ter invadido celulares de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato.

À Polícia Federal, o hacker disse que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pediu que ele invadisse as urnas eletrônicas, além de contas de e-mail e o celular do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com ele, a parlamentar teria pago a ele uma quantia de R$ 40 mil para invadir o sistema do Judiciário. A acusação foi negada por Zambelli.

Por ter se encontrado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Delgatti também prestou depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, que investiga os ataques aos prédios dos Três Poderes, em Brasília.

Entre os pontos mencionados por Delgatti durante a oitiva, ele afirmou que o ex-mandatário pediu que ele assumisse a autoria de um suposto grampo que havia sido realizado contra Moraes.

Delgatti disse que, à época, ouviu que “agentes de fora do país” teriam conseguido realizar o grampo, mas que ele mesmo não chegou a ter acesso a essas conversas e não sabe se elas realmente existem.

Durante o depoimento, ele ainda disse que Bolsonaro teria oferecido a ele um indulto em troca de seus esforços para manipular as urnas eletrônicas nas eleições do ano passado, em que simularia a impressão de um voto falso com um “código-fonte fake”.

O hacker foi preso em 2 de agosto e é alvo de uma investigação que apura a inserção de dados falsos nos sistemas de tecnologia do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o ministro Alexandre de Moraes. As ações teriam sido registradas em janeiro deste ano, dias antes dos atos antidemocráticos registrados em Brasília.

O calendário da CPI da Câmara do DF com a oitiva do hacker foi divulgado no último dia 31. Conforme o cronograma, os próximos depoimentos são:

21 de setembro – Coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra;

28 de setembro – Ana Priscila Azevedo;

5 de outubro – Major Cláudio Mendes dos Santos;

9 de outubro – Capitão José Eduardo Natale de Paula Pereira;

19 de outubro – Saulo Moura da Cunha;

26 de outubro – Coronel Reginaldo Leitão.

Fonte: Nacional