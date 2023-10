Hamas ainda mantém 224 reféns, afirma Israel

Reprodução/Flickr – 15.11.2022 Mauricio Macri, ex-presidente da Argentina.

Mauricio Macri, ex-presidente da Argentina e líder da coligação Juntos pela Mudança, pediu nesta sexta-feira (27) o voto no “ultraliberal” Javier Milei, que disputará o segundo turno pela Presidência do país com o peronista Sergio Massa.

Em entrevista à rádio argentina Mitre, Macri disse que Javier Milei é “a proposta de mudança neste segundo turno” e que “devemos apoiar sem nada em troca, sabendo que temos diferenças”.

O ex-presidente também afirmou que o candidato “é o único caminho que a Argentina tem hoje” e que seu posicionamento trata-se somente de um apoio, e não um acordo entre os dois.

Além de Macri, a ex-candidata Patricia Bullrich, também da coligação Juntos pela Mudança, anunciou nesta semana que apoiaria o candidato. Bullrich ficou em terceiro lugar no primeiro turno com 24% dos votos, enquanto Milei ficou em segundo, com 30%, e Massa na liderança com 37%.

A votação para escolher o novo líder da Casa Rosada será no dia 19 de novembro, domingo em que ocorrerá o segundo turno das eleições argentinas.

Fonte: Internacional