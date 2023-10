Hamas deve ser ‘liquidado’ como o Estado Islâmico, diz Netanyahu

Divulgação/FAB KC-390 Millennium, da FAB, trará 60 passageiros ao Brasil

A terceira aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para repatriar brasileiros que querem voltar de Israel por conta da guerra contra o Hamas pousou em Tel Aviv, Israel, na manhã desta quinta-feira (12). A previsão é que a decolagem rumo ao Brasil aconteça ainda nesta manhã.

A aeronave é um KC-390, com capacidade para trazer 60 passageiros. O avião fará dois pousos: um em Recife (PE), às 7h (horário de Brasília) desta sexta-feira (13) e outro em Guarulhos (SP), às 11h50 (horário de Brasília).

O quarto avião da FAB para a repatriação de brasileiros também está a caminho. A aeronave KC-30 pousou em Roma, na Itália, na manhã desta quinta-feira (12), de onde partirá para Tel Aviv na madrugada desta sexta-feira. A previsão é que o quarto voo chegue ao Rio de Janeiro no sábado, trazendo 210 passageiros.

Há, ainda, uma quinta aeronave – outro KC-30 – prevista para sair do Rio de Janeiro às 17h (horário de Brasília) desta quinta-feira. O avião também passará por Roma antes de chegar a Tel Aviv, e deve voltar ao Rio de Janeiro com cerca de 210 passageiros no domingo.

Repatriação de brasileiros

Duas aeronaves da FAB já pousaram no Brasil trazendo pessoas que estavam em Israel. A primeira chegou em Brasília na manhã desta quarta-feira (11), trazendo 211 brasileiros repatriados.

Já a segunda pousou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (12), trazendo 214 pessoas e quatro pets.

A operação do governo federal para repatriar brasileiros em Israel foi chamada de “Operação Voltando em Paz”. Por meio da embaixada brasileira em Tel Aviv e no Cairo (Egito), bem como do Escritório de Representação em Ramala (Cisjordânia), o governo federal recebe cadastros de brasileiros que estão nas regiões afetadas pela guerra e querem voltar ao país.

Mais de 2,7 mil pessoas (a maioria composta por turistas) já enviaram seus dados, e o governo federal afirma que continuará com as operações até que todos voltem para o Brasil. Segundo o Itamaraty, é possível repatriar cerca de 900 pessoas a cada cinco dias.

A prioridade da operação é repatriar brasileiros residentes no Brasil. Dentre estes, pessoas com deficiência, idosos, grávidas e grupos com menores de idade estão sendo priorizados.

“O presidente Lula tem orientado para que não fique nenhum brasileiro, que todos que queiram voltar, que nós possamos apresentar condições”, disse nesta quarta-feira o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho.

Além dos que estão em Israel, há cerca de 30 brasileiros que vivem em Gaza e pediram repatriação. “O Escritório em Ramala monitora a situação dos brasileiros na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. As condições de retirada nessas regiões, contudo, apresentam desafios adicionais porque as fronteiras estão fechadas e bombardeadas. O Escritório e a Embaixada do Brasil no Cairo estão trabalhando de forma coordenada, com vistas a viabilizar a evacuação dos nacionais na Faixa de Gaza, com os quais têm mantido contato constante”, informa o Planalto.

O Itamaraty já confirmou que contratou ônibus para retirar os brasileiros que estão em Gaza pelo Egito para, então, fazer a repatriação.

