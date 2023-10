Hamas discute libertação de reféns em troca de cessar-fogo imediato

reprodução/ABC News Terroristas na Faixa de Gaza lançaram foguetes de longo alcance contra as maiores cidades israelenses

O grupo extremista Hamas, que iniciou ataques sem precedentes em Israel no dia 7 de outubro , negocia com as forças israelenses libertar alguns dos 203 reféns em troca de um cessar-fogo imediato. A informação é da BBC UK.

“Estão em curso negociações mediadas internacionalmente em torno dos reféns detidos em Gaza. Não houve confirmação oficial de nenhuma parte sobre os detalhes”, diz a imprensa internacional.

Ainda, não há a informação de que Israel tenha aceitado a proposta do Hamas.

Entre os reféns estão cidadãos israelenses, franceses, norte-americanos, russos e britânicos. Segundo o Itamaraty, não há brasileiros com o grupo extremista.

Um dos primeiros alvos do Hamas foi uma festa rave chamada Universo Paralello, que acontecia no sábado (7 de outubro) no deserto de Negev, no sul de Israel e a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza.

Neste ataque, 260 corpos foram encontrados no local onde aconteceu a rave. Entre eles estavam os brasileiros, Bruna Valeanu e Ranani Nidejelski Glazer , ambos de 24 anos, e Karla Stelzer Mendes , de 42 anos.

O confronto entre Israel e Hamas, iniciado em 7 de outubro , já deixou mais de 5 mil mortos, segundo o último balanço do Ministério da Saúde de Gaza. O número de palestinos mortos é de 4.137 e 13,5 mil feridos só na Faixa de Gaza . Entre os israelenses, são 1.402 mortos. Na Cisjordânia, há também 69 vítimas e outros 1.250 feridos.

Fonte: Internacional