Hamas dispara mísseis contra Jerusalém e Tel Aviv

Uma barragem de mísseis foi disparada contra Jerusalém e Tel Aviv pelo Hamas nesta segunda-feira (16). As Brigadas Al Qassam – o braço militar do grupo extremista Hamas – informaram que o ataque foi uma resposta aos “alvos civis” de Israel.

Terroristas na Faixa de Gaza lançaram foguetes de longo alcance contra as maiores cidades israelenses. Autoridades estimam que seja a maior barragem de foguetes enviados pelo Hamas desde o início da escalada de conflitos, em 7 de outubro. Ainda não há relatos sobre a quantidade de feridos e o tamanho dos danos.

Os foguetes foram lançados enquanto ocorria a sessão de abertura do Knesset, a assembleia legislativa do parlamento de Israel, fazendo com que os legisladores e outros presentes corressem em direção aos abrigos antiaéreos. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, discursava na sessão, que precisou ser pausada e retomada após 40 minutos.

Rocket intercepts over Jerusalem just now. First for a few days. Knesset I’m session and Blinken visiting Israeli President, so maybe not a coincidence. pic.twitter.com/SYqzP5bl6Q — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) October 16, 2023

No seu discurso, Netanyahu disse que Israel começou a aprender com os fracassos que levaram à “infiltração mortal” do Hamas em 7 de outubro, garantindo que as investigações sobre as falhas de segurança que permitiram os ataques estão sendo esclarecidas. “As razões do desastre ocorrido serão investigadas, e já começamos a tirar conclusões”, afirmou.

O premiê isralense também fez um apelo ao mundo para se unir e derrotar o Hamas, avisando ao grupo terrorista Hezbollah, do Líbano, e ao Irã para que “não nos provoque”, ou “serão gravemente feridos”.

Com informações da Sky News e do The Times of Israel.*

