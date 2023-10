Hamas diz que cerca de 50 reféns israelenses morreram em Gaza

Reprodução: Flipar Em comunicado, Hamas afirma que os reféns morreram ‘como resultado dos bombardeios e dos massacres sionistas’

O grupo Hamas divulgou um comunicado nesta quinta-feira (26) em que diz que “cerca de 50” reféns israelenses morreram nos ataques de Israel à Gaza.

“As brigadas Al-Qassam estimam que o número de reféns sionistas que morreram na Faixa de Gaza como resultado dos bombardeios e dos massacres sionistas chegou a cerca de 50”, diz o anúncio veiculado pelo aplicativo de mensagens Telegram.

No mesmo dia, as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram ter atingido 250 alvos do Hamas em incursão no norte de Gaza.

A operação do Exército israelense começou na última noite, com o uso de tanques e tropas do exército que entraram por terra na região. Entre os locais atingidos estão infraestruturas do Hamas, centros de comando, túneis e lançadores de foguetes. A ação é considerada “relativamente grande”, segundo a agência de notícias Reuters.

