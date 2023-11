Hamas vai libertar 24 reféns da Tailândia, diz ministro

Reprodução/Youtube/BBC Hamas pode liberar 24 reféns

O ministro das Relações Exteriores de Bangkok afirmou nesta terça-feira (7) ter recebido a promessa de que os próximos reféns a ser liberados pelo Hamas serão os 24 tailandeses. A informação foi divulgada pelo jornal Times of Israel.

O ministro Parnpree Bahiddha-Nukara declarou ter sido informado por autoridades do Catar e do Egito que os reféns tailandeses detidos em Gaza serão soltos porque “não têm nada a ver com a guerra”.

Nesta terça-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, voltou a negar um cessar-fogo em Gaza sem que todos os reféns do Hamas sejam libertados.

“Não haverá cessar-fogo em Gaza sem a libertação dos nossos reféns”, respondeu Netanyahu à ABC News. “No que diz respeito a pequenas pausas táticas, uma hora aqui, uma hora ali. Já as tivemos antes, suponho, verificaremos as circunstâncias para permitir a entrada de mercadorias, bens humanitários, ou nossos reféns, reféns individuais, para sair. Mas não creio que haverá um cessar-fogo geral”, completou.

