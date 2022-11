Hebe de Bonafini, líder das Mães da Praça de Maio, morre aos 93 anos

Pixabay Vacina contra a Covid-19

A prefeitura de São Paulo irá iniciar nesta segunda-feira (21) a vacinação contra a Covid-19 em terminais de ônibus da capital. Além disso, o órgão disponibilizará máscaras descartáveis à população.

O prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), anunciou a decisão na última sexta-feira (18), devido ao aumento de casos nas últimas semanas.

A Secretaria de Saúde pretende entregar 1 milhão de máscaras nas estações de ônibus. O uso da medida não farmacológica segue recomendada a todos, mas não obrigatória.

Segundo o último Boletim da InfoGripe da Fiocruz , o estado de São Paulo está entre os 12 em que houve alta dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ocasionados pela Covid-19.

São Paulo é o estado com maior número de casos e óbitos causados pela Covid-19, com 6.170.605 e 175.941, respectivamente. Em seguida vem Minas Gerais, com 3.886.454 pessoas infectadas e 63.908 mortos, e Paraná, com 2.759.272 casos e 45.463 óbitos.

Na sexta-feira, Nunes reforçou a importância da vacinação.

“É muito importante que, aqueles que ainda não completaram o ciclo de imunização, compareçam a uma das 470 UBS e tomem a vacina contra a Covid-19. A vacinação mostra que ela é eficaz para evitar as internações em UTIs”, disse o prefeito.

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, são indicadas duas doses de 3 a 11 anos; três doses para aqueles entre 12 e 39 anos e quatro doses para adultos acima dos 40 anos.





Fonte: IG SAÚDE