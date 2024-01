Helicóptero caiu em SP após ‘colidir com vegetação’, diz Cenipa

Divulgação/Polícia Militar SP Helicóptero desaparecido é localizado em área de mata em Paraibuna

O helicóptero que caiu em Paraibuna, região do Vale do Paraiba, com destino a Ilhabela, matando quatro pessoas , “colidiu com a vegetação”.

As primeiras informações sobre a investigação foram divulgadas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). O órgão da Força Aérea Brasileira explicou que o helicóptero sofreu danos de natureza “substancial”.

A análise está em fase “inicial” , por isso, novas informações podem surgir e “não vincula obrigatoriamente as conclusões que serão lançadas no Relatório Final”, explica o Cenipa.

“As investigações realizadas pelo CENIPA não buscam o estabelecimento de culpa ou responsabilidade , tampouco se dispõem a comprovar qualquer causa provável de um acidente, mas elaboram hipóteses que permitem entender as circunstâncias que podem ter culminado na ocorrência”, diz o órgão.





Relembre o acidente

A aeronave decolou do aeródromo Campo de Marte (SBMT), São Paulo (SP) com destino ao heliponto Maroum (SJDO), Ilhabela, litoral norte do estado no dia 31 de dezembro de 2023, com um tripulante e três passageiros a bordo, a fim de realizar voo privado . Durante o voo, a aeronave colidiu com a vegetação em área de mata do município de Paraibuna (SP).

A polícia localizou os destroços do helicóptero em Paraibuna, no Vale do Paraíba, após 12 dias de buscas . Os corpos foram encontrados ao lado da aeronave.

PMs a bordo do helicóptero Águia desceram de rapel no local, que era de difícil acesso. O helicóptero estava a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade e o local não pode ser acessado por carro.

A operação de resgate dos corpos ocorreu via terrestre, devido ao mau tempo. Segundo o capitão Roberto Farina, da Defesa Civil, havia neblina e chuva fraca na região desde o começo do dia.

Fonte: Nacional