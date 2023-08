HEPATITENos distritos, ações de conscientização sobre a doença finaliza campanha Julho Amarelo

Local promete ser um dos principais pontos de lazer da zona Sul de Porto Velho

A Praça das Camélias, em construção no bairro Eldorado, está com mais de 95% de conclusão. O investimento é de mais de R$ 870 mil, oriundos de emenda parlamentar da ex-deputada federal Mariana Carvalho e contrapartida da Prefeitura de Porto Velho. A obra é executada por empresa terceirizada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras (Semob).

A praça tem uma área de construção de cerca de 4 mil metros quadrados e terá espaços voltados a campo de futebol society, quadra de vôlei, quadra poliesportiva, academia, playground, área de convivência, entre outras opções. Tudo praticamente pronto.

“O município preza pela qualidade de vida do cidadão e as emendas parlamentares apoiam demais estes projetos, sempre mantendo a contrapartida da Prefeitura. A Secretaria de Obras acompanha e fiscaliza as construções, garantindo que tudo seja entregue de acordo com o contrato, com o projeto e no tempo determinado”, explica o secretário titular da Semob, Diego Lage.

EM ANDAMENTO

Outras obras em andamento são as das praças do Flamboyant e Alphaville, asseguradas com emendas da ex-deputada Mariana e também contrapartida da Prefeitura de Porto Velho. A Praça do Flamboyant está em construção no bairro Cascalheira, zona Leste da capital, com mais de R$ 1 milhão em investimentos.

Já a praça pública Alphaville, em construção entre a avenida Imigrantes e a Décima Avenida, terá itens como pista de skate, pergolados, espaço de treinamento, caminhada, entre outros. São mais de R$ 1,8 milhão em investimentos.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO