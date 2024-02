Hidromel: a bebida mais antiga do mundo

O hidromel é um fermentado alcoólico simples de produzir, transformando o açúcar do mel em álcool por meio de um processo de fermentação de frutas. Acredita-se que suas primeiras produções datem de 7 a.C. na China, mas evidências arqueológicas apontam para relatos anteriores em civilizações como a Babilônia, Mesopotâmia, Grécia, Roma, Celtas e Índia. Seu sabor delicado e único o torna um parente distante da cerveja.

Apenas três ingredientes são essenciais para sua produção: água, mel e leveduras. Com o tempo, temperos, frutas, pimentas e ervas foram adicionados para criar uma diversidade de sabores. Ao contrário do que muitos imaginam, o hidromel não é apenas uma bebida doce. Seu processo de produção pode seguir técnicas semelhantes às do vinho ou da cerveja, resultando em uma variedade de estilos, incluindo seco, suave, demi-sec, doce, espumante ou tranquilo.

A história do hidromel

Estudos comprovam que o hidromel é a bebida alcoólica mais antiga da história da humanidade, com uma produção onde a água da chuva entrava em contato com o mel e leveduras selvagens, iniciando um processo de fermentação natural. Os povos antigos consideravam essa bebida como algo divino, muitas vezes referindo-se a ela como o “Néctar dos Deuses”.

O hidromel desempenhou um papel importante em diversas culturas. Na Idade de Ouro da Grécia Antiga e em outros países nórdicos, era considerado sagrado e capaz de trazer respostas a questionamentos. Durante a Idade Média, houve uma grande ascensão do consumo entre os Vikings, que consumiam a bebida em rituais e cerimônias.

A bebida também está presente em diversas lendas mitológicas, como a crença de que Odin, o poderoso deus nórdico, adquiriu seus poderes após consumi-lo. Além disso, a origem do termo “Lua de Mel” é relacionada ao hidromel, pois o pai da noiva costumava oferecer ao casal um lote da bebida para ser consumido durante 30 dias, acreditando que isso aumentaria a fertilidade.



Como beber o hidromel?

Para desfrutar da bebida, comece com um gole e mantenha-o na boca por alguns segundos para ativar suas papilas gustativas. A temperatura ideal de consumo varia de 4°C a 14°C, dependendo do estilo. Hidroméis com adições de frutas, especiarias e outros ingredientes podem ter perfis de sabor únicos.

O hidromel harmoniza maravilhosamente com pratos delicados, como sushi, queijos brancos suaves (como burrata, chèvre e mussarela de búfala), risotos com shiitake, pescada branca, frutos do mar e carnes suínas ou de vitela.

Uma característica notável do hidromel é a sua flexibilidade quanto ao teor alcoólico, variando de 6% a cerca de 20%. Os hidroméis mais comuns no mercado brasileiro costumam ter um teor alcoólico entre 10% e 14% em volume.

