Gestor garante muito trabalho até o último dia do mandato, e que deixa a Prefeitura com sentimento do dever cumprido

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, participou da sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2024, na Câmara Municipal da capital rondoniense, na tarde de quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Ele destacou a harmonia entre os poderes, que possibilitou o avanço das políticas públicas em favor da população, incluindo 750 quilômetros de asfalto.

“Avançamos muito, trabalhamos juntos com harmonia e respeito, cada um dentro da sua responsabilidade. Tivemos uma gestão com muita parceria, sempre reconhecendo a importância do Legislativo. Através dessa parceria nós tivemos todas as condições de trabalhar. Importante ressaltar que desde o ano passado, os 21 vereadores integram a base de apoio do prefeito. Há uma integração muito grande e isso nos deu condições de fazer um trabalho que nunca tinha sido feito na nossa capital”, destacou.

Hildon Chaves disse que pretende trabalhar até o dia 31 de dezembro, ou seja, até o último dia do seu 2º mandato. A expectativa é fazer mais 140 quilômetros de asfalto, mais iluminação, conclusão da obra da nova rodoviária, entre outras ações.

“Tem muita coisa ainda para acontecer este ano. Apesar de ser um ano difícil, por ser um ano eleitoral, não será um ano monótono. Só tenho a agradecer a Câmara, o apoio e o carinho de toda população”, comentou.

O gestor também falou do resgate do sentimento de pertencimento da cidade, através das melhorias possibilitadas pela união de forças com a Câmara, da aprovação do seu trabalho por 85% da população e do respeito ao dinheiro público. “Eu me sinto realizado, com sentimento do dever cumprido”, concluiu.

VEREADORES

O Presidente da Câmara, Márcio Pacelli, também destacou a sintonia com o Poder Executivo Municipal pelo bem da população. “Que este ano seja de muito trabalho e de muitas obras para os munícipes da capital e dos nossos distritos também. Tudo o que vier do Executivo e que for bom para a população nós continuaremos apoiando”, afirmou.

Líder do prefeito na Câmara, Marcelo Reis, é outro que falou do relacionamento republicano de ambas as partes entre os poderes. “Quem ganhou com isso foi a população. Nós tivemos um avanço jamais visto em Porto Velho, em infraestrutura, melhorias na saúde, na educação e na equalização salarial dos servidores. Esperamos neste ano de 2024, a mesma relação”, completou.

O vereador Edwilson Negreiros também enalteceu o trabalho realizado pelo prefeito Hildon Chaves nas mais diversas áreas, contando sempre com o apoio da Câmara Municipal.

SGG

O secretário geral de governo, Fabricio Jurado, que também prestigiou a sessão, disse que espera a mesma harmonia entre a Prefeitura e a Câmara neste último ano de mandato do prefeito Hildon Chaves. Ele agradeceu aos vereadores por ter aprovado as matérias do Executivo Municipal e ainda falou da expectativa de aprovação (ainda este ano) do projeto de saneamento básico para levar água tratada e esgoto para toda a população.

A sessão contou ainda com a presença do titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Carlos Magno, representantes do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros, entre outros.

O evento que marcou a abertura do 1º Período Legislativo da 55ª Sessão Legislativa da Décima Terceira Legislatura aconteceu na Escola do Legislativo de Rondônia, à rua Major Amarante, nº 390, bairro Arigolândia.

Texto: Augusto Soares

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO