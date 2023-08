Hildon Chaves é o prefeito mais bem avaliado nas capitais, entre os que estão no segundo mandato

Resultado foi publicado pela empresa Lotus na quarta-feira (23)

O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Comissão Especial Eleitoral comunicam que a Lotus Medicina e Segurança do Trabalho, após publicar a 3ª errata, publicou nesta quarta-feira (23), no site da empresa, o resultado da avaliação psicológica do 3º processo de escolha unificado para conselheiros tutelares no município de Porto Velho. Acesse aqui o resultado.

RECURSO

Referente a etapa de solicitação de recursos, o informativo da Lotus Medicina e Segurança do Trabalho esclarece que:

Os testes psicológicos são privativos da psicóloga (o), conforme estabelece o artigo 13 da Lei n º4.119, de 27 de agosto de 1962. Na devolutiva (pedido do recurso) o candidato terá direito a ter acesso ao seu teste para as devidas conferências e dúvidas, no entanto, o mesmo não poderá retirar nem tirar cópia ou foto. A devolutiva será liberada a presença de psicólogo (a) devidamente registrado no CRP para acompanhar o candidato caso tenha interesse. Não será permitido entrada de advogados na devolutiva, apenas psicólogo.

O candidato que deseja devolutiva/recurso, deverá solicitar o mesmo dentro do prazo, recursos de devolutiva fora do prazo (conforme edital) não serão atendidos.

– 24 a 25/08 (quinta e sexta-feira): período de recurso contra o resultado das avaliações psicológicas e deve ser protocolado único e exclusivo pelo CMDCA – R. Guanabara, 965 – Nossa Sra. das Graças, Porto Velho – RO, 76804-165. Telefone: 069 9 8473 4098, para Sra. Solange dos Santos Ferreira Alves – Presidente do CMDCA – que enviará para Lotus Medicina e Segurança do Trabalho.

– 28/08 (segundas-feira) : publicação da relação de convocados (nomes e horário) para devolutiva de acordo com pedido de recurso da etapa de avaliação psicológica.

– 29/08 (terça-feira): resultado do recurso que será publicado no site (www.lotusse.com.br) até às 23h.

O 3º Processo de Escolha Unificada dos Conselheiros Tutelares do 1º, 2º, 3º e 4º Conselho Tutelar e do Conselho Tutelar Distrital do Município de Porto Velho é realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e fiscalizado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia. É regido pelo edital n.º 1/2023.

Texto: Adaides Batista

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO