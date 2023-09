HIPERDIAAções de cuidados contra a diabetes e hipertensão são desenvolvidas em São Carlos

Data chama atenção para barreiras físicas, sociais e culturais que pessoas com deficiência enfrentam diariamente

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) com apoio da Secretaria Municipal da Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, realizará nesta sexta-feira (22), a partir das 16 horas, no Espaço Alternativo, caminhada alusiva ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado em 21 de setembro. O CMDPD convida toda população para participar desse ato de solidariedade e cidadania.

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência pretende conscientizar a sociedade sobre os direitos e as questões relacionadas às pessoas com deficiência, promovendo a inclusão e a igualdade de oportunidades.

A luta pela igualdade de direitos e pela inclusão das pessoas com deficiência é uma batalha constante em todo o mundo. No Brasil, essa data é uma oportunidade para chamar a atenção para as barreiras físicas, sociais e culturais que as pessoas com deficiência enfrentam diariamente, bem como para celebrar suas conquistas e contribuições para a sociedade.

“É importante lembrar que a inclusão das pessoas com deficiência não se limita apenas a garantir acessibilidade física, mas também engloba aspectos como educação inclusiva, acesso ao mercado de trabalho, igualdade de direitos e respeito à diversidade. Portanto, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é uma ocasião para refletir sobre essas questões e promover ações que contribuam para uma sociedade mais inclusiva e igualitária”, observou o secretário da Semasf, Claudi Rocha.

Antônio Carlos Berssane, presidente do CMDPD, agradeceu ao secretário da Semasf e ao prefeito Hildon Chaves, pelo apoio dado para a realização da caminhada alusiva ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência.

Adaides Batista

Foto: Semasf

SMC

Prefeitura de Porto Velho – RO