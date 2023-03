HISTÓRIA – Hildon Chaves assina contrato de concessão do complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Empresa irá assumir administração do espaço e Prefeitura seguirá com a fiscalização

O prefeito Hildon Chaves assinou, na quarta-feira (8), o contrato de concessão do complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Com a assinatura, a nova empresa concessionária terá um prazo de cinco meses para implementar e efetivar a abertura do espaço.

“É com muita alegria que anunciamos essa assinatura, tendo em vista que é algo que todos nós, portovelhenses, esperamos há muito tempo. A partir dessa assinatura começa de fato a correr o prazo para a empresa que venceu a concessão dar início aos trâmites de abertura e funcionamento”, explicou o prefeito.

Com a assinatura, o prazo para início dos trabalhos no espaço concedido é de 30 dias, tendo até 120 dias corridos para a abertura, que só acontecerá após a realização de uma vistoria nas instalações, máquinas e equipamentos que ficaram no Complexo da EFMM e devem ser preservados. Deve-se destacar que a empresa terá a missão de preservar o patrimônio cultural, mediante fiscalização periódica da Prefeitura de Porto Velho.

“Tenho certeza que todos vão sentir mais orgulho ainda do principal monumento histórico do Estado de Rondônia, que é o monumento histórico da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, marco inicial na criação de Porto Velho. Deixo meus parabéns a todos que deixaram seu trabalho e esforço para que chegássemos a esse momento de assinatura do contrato de concessão, que entrega formalmente o espaço ao novo concessionário”, finaliza o prefeito.

REVITALIZAÇÃO

A empresa vencedora é a Amazon Fort Soluções Ambientais e Serviços de Engenharia Ltda. O Complexo da EFMM passou por uma ampla revitalização a partir de 2018. O investimento foi de cerca de R$ 30 milhões, oriundos de compensação ambiental da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e contrapartida da Prefeitura.

A empresa vencedora administrará um espaço totalmente reformado, com três galpões, sendo um deles para a instalação de restaurantes e mezanino com vista para o rio Madeira. O local também conta com pista de caminhada, calçada, área verde, quiosques e estacionamento para mais de 200 carros.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO