Hoje é Dia: Dia Nacional do Fotógrafo e do “Fico” são destaques

divulgação/ Injeção de Semaglutida vai revolucionar o tratamento contra a obesidade

“Uma nova era no tratamento da obesidade, com resultados de redução de peso nunca antes vistos”. Foi com essas palavras que Bruno Halpern, médico endocrinologista e presidente da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica), comentou a aprovação da semaglutida 2,4 mg pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O medicamento semanal injetável possui o nome comercial Wegovy e promete revolucionar o tratamento da obesidade, uma doença crônica, em todo mundo. Nos Estados Unidos, a medicação a semaglutida 2,4mg já é comercializada desde 2021, com resultados consistentes.

A autorização do órgão regulatório brasileiro foi baseada nos resultados do programa de ensaios clínicos STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity), em que foi revelado que pacientes que utilizaram Wegovyn (semaglutida 2,4mg) conseguiram uma perda de peso corporal média de 17%, em 68 semanas, já os pacientes que participaram dos estudos e receberam o placebo perderem 2,4% do peso.

Além disso, um em cada três pacientes perdeu 20% de seu peso corporal e 83,5% dos pacientes alcançaram uma redução de 5% ou mais com a utilização do Wegovy.

Os resultados dos estudos mostraram também redução da circunferência abdominal, hemoglobina glicada, triglicérides e pressão arterial por parte de quem fez o uso da semaglutida 2,4 mg.

O princípio ativo, a semaglutida, é o mesmo do Ozempic, medicamento injetável para o tratamento do diabetes tipo 2 já comercializado no Brasil. O que muda é que, enquanto o Ozempic chega a 1mg por semana, o máximo necessário para manter a hemoglobina glicada controlada em caso de diabetes, o Wegov possui até 2,4mg, ou seja, mais que o dobro, o que ajuda o paciente a perder peso.

“A aprovação de Wegovy (semaglutida 2,4mg) no Brasil representa importante conquista para as pessoas que convivem com a obesidade e excesso de peso. Trata-se de uma doença crônica, progressiva e multifatorial e que exige uma série de cuidados durante todo o tratamento. Nesse sentido, a Novo Nordisk fica extremamente satisfeita em oferecer para esses pacientes o melhor e mais seguro medicamento já produzido e que é capaz de melhorar a qualidade de vida desses pacientes”, explica a diretora médica da farmacêutica, Priscilla Mattar.

No Brasil, estima-se que aproximadamente 100 milhões de pessoas tenham sobrepeso e 41 milhões convivam com a obesidade no país. Outro dado importante é que, em cada 10 pessoas com diabetes no país, nove têm sobrepeso ou obesidade.

A endocrinologista Denise Franco reforça que, apesar de terem o mesmo princípio ativo (semaglutida), os medicamentos devem ser prescritos de acordo com as necessidades do paciente.

O Wegovy ainda não está disponível para a venda nas farmácias brasileiras e ainda não se sabe quando o medicamento vai custar.

Sobre os testes clínicos:

Medicamento promoveu redução média de 17% do peso corporal nos pacientes

Durante ensaio clínico, um em cada três pacientes perdeu 20% do peso corporal durante o tratamento com Wegovy®

Os estudos clínicos foram feitos em etapas e contaram com a participação de mais de 4.500 pessoas no mundo inteiro

Como ele age?

De acordo com o fabricante, a semaglutida induz a perda de peso ao reduzir a fome de quem o usa e aumentando a sensação de saciedade para que a pessoa coma menos e, consequentemente, consuma menos caloria.

A princípio, em uma semana, o paciente pode receber, no máximo, 2,4 mg de dosagem do medicamento. Com o avanço do tratamento, existe a possibilidade de ir aumentando a dose.

As contraindicações e efeitos colaterais mais comuns foram: náuseas, diarreia, constipação e dores abdominais.

O remédio não deve ser utilizada com outros produtos com a mesma substância ou com a liraglutida, que também é usada no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.

Por fim, o Wegovy não é indicado para grávidas e pessoas que estejam amamentando.

Para quem é indicado?

A semaglutida 2,4mg é indicada para adultos com o índice de massa corporal maior ou igual a 30 kg/m², considerado obesidade, ou maior ou igual a 27 kg/m², sobrepeso.

Essas pessoas também devem ter outras doenças relacionadas ao peso, como diabetes ou hipertensão.

Os especialistas reforçam que a injeção semanal deve ser usada por pacientes que já tentaram outros tratamentos, com outros medicamentos, e não tiveram resultados. Além disso, aliado à semaglutina, é necessário adotar os bons hábitos alimentares prática de atividade física regular.

Vale lembrar que a medicação não deve ser usada sem orientação médica.

Fonte: IG SAÚDE