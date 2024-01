Hoje é Dia: semana celebra leitor, fotógrafo e o “obrigado”

Passadas as festas de fim de ano, a primeira semana “de verdade” de 2024 (é a primeira na qual os sete dias são neste ano) chega com algumas datas importantes para alguns grupos e também tem celebrações à carreira de alguns artistas.

Já no dia 7 de janeiro, há o Dia do Leitor, uma homenagem àqueles que encontram nas páginas dos livros uma fonte constante de conhecimento e entretenimento. Matérias da EBC já falaram da celebração em algumas oportunidades. Em 2021, a Agência Brasil fez uma matéria falando sobre as dificuldades para a formação de novos leitores. Em 2017, a Radioagência Nacional também fez um conteúdo sobre o assunto.

O dia 7 de janeiro também é o Dia da Liberdade de Culto. A data serve para reafirmar o direito das pessoas de escolherem e manifestarem a fé de maneira livre. Em 2019, o Repórter Brasil fez uma matéria sobre a data.

O dia 8 de janeiro é marcado pelo Dia Nacional do Fotógrafo. No mesmo dia em que os ataques aos Três Poderes, em Brasília, completam um ano, a data é um momento para o reconhecimento e valorização destes profissionais que, inclusive, retrataram o episódio. Os fotógrafos já foram celebradas por veículos da EBC como nesta galeria de fotos.

No Brasil, o dia 9 de janeiro é o Dia do Astronauta. A data relembra a Missão Centenário realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) em 2006, que levou Marcos Pontes ao espaço. Nesta matéria da Radioagência Nacional do ano passado, o astronauta brasileiro falou sobre a data.

Para fechar as datas comemorativas da semana, temos o Dia Internacional do Obrigado. Trata-se de uma chance para reconhecer e agradecer às pessoas próximas e ao que temos na vida. No ano passado, a Radioagência Nacional também fez um conteúdo sobre o assunto.

Aniversários e nascimentos

Quando falamos de figuras célebres, a semana tem no dia 9 de janeiro, o aniversário de 80 anos do guitarrista da banda Led Zeppelin, Jimmy Page. O ícone do rock já foi tema de um Momento Três, da Rádio MEC, (junto com mais duas pessoas que nasceram neste dia: Joan Baez e João Cabral de Melo Neto) em 2015.

Outra figura icônica que é destaque na semana é a do compositor fluminense Lamartine Babo. No dia 10, o nascimento dele completa 120 anos. Autor dos hinos dos clubes do Rio de Janeiro e de várias marchinhas de sucesso, ele teve a sua trajetória contada no Todas as Vozes , da Rádio MEC, em 2014.

Para fechar a semana, há dois aniversários de figuras marcantes na dramaturgia. No dia 11 de janeiro, a atriz brasiliense Patrícia Pillar completa 60 anos. Já no dia 12, o humorista mexicano Carlos Villagrán, conhecido como o personagem Quico na série Chaves, completa 80 anos

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

Janeiro de 2024 7 Morte do cantor e compositor fluminense Olivério Ferreira, o “Xangô da Mangueira” (15 anos) Nascimento do compositor e pianista francês Francis Poulenc (125 anos) – membro do grupo “Les Six”, autor de obras que abarcam a maior parte dos gêneros musicais, incluindo canção, música de câmara, oratório, ópera, música para bailado e música orquestral Início do reinado de Akihito, Imperador do Japão (35 anos) Dia do Leitor Dia da Liberdade de Culto 8 Morte do compositor e acordeonista paulista Ângelo Russo Reale (30 anos) – acordeonista bastante conceituado, tendo acompanhado diversos artistas. Gravou aproximadamente 300 músicas, de diversos gêneros, como valsa, maxixe, polca, tango, baião e toada Dia Nacional do Fotógrafo Lançamento da radionovela “Direito de Nascer”, na Rádio Nacional (73 anos) 9 Nascimento do guitarrista inglês Jimmy Page (80 anos) – fundador da banda Led Zeppelin Nascimento da ativista indígena guatemalteca Rigoberta Menchú (65 anos) – recebeu o prêmio Nobel da paz de 1992, pela sua campanha pelos direitos humanos, especialmente a favor dos povos indígenas Morte do filósofo italiano Norberto Bobbio (20 anos) – teórico da Ciência e Filosofia Política Nascimento do rabino português (também com nacionalidades americana e brasileira) Henry Sobel (80 anos) – notável porta-voz da comunidade judaica no Brasil, participou ativamente de atividades de defesa dos Direitos Humanos durante a Ditadura Militar Dia do Astronauta – comemoração em homenagem à Missão Centenário. Realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) no ano de 2006, a missão foi responsável pela viagem de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro no espaço, para a Estação Espacial Internacional (EEI) Leia Também: Rio retira de circulação quase 5 mil armas de fogo em nove meses 10 Nascimento do cantor e compositor fluminense Ferjalla Rizkalia, o Deo (110 anos) Nascimento do compositor fluminense Lamartine Babo (120 anos) – autor dos hinos dos clubes do Rio e de várias marchinhas de sucesso Nascimento do boxeador estadunidense George Foreman (75 anos) – duas vezes campeão mundial de boxe na categoria peso-pesado e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 1968 Nascimento do compositor e poeta fluminense Bernardo Vilhena (75 anos) – autor de vários sucessos do rock brasileiro Criação do Parque Nacional do Iguaçu (85 anos) Início da Festividade do Glorioso São Sebastião (Arquipélago do Marajó) 11 Morte do político e militar israelense Ariel Sharon (10 anos) Nascimento da atriz brasiliense Patrícia Pillar (60 anos) Morte do jornalista capixaba João Calmon (25 anos) Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos Dia Internacional do Obrigado 12 Nascimento do sertanista e indigenista paulista Orlando Villas-Bôas (110 anos) Morte do jogador de futebol fluminense Albino Friaça Cardoso, o Friaça (15 anos) – centroavante autor do único gol brasileiro na final da Copa do Mundo de 1950 Nascimento do ator e humorista mexicano Carlos Villagrán (80 anos) – famoso por interpretar o personagem Quico no seriado “Chaves” Nascimento do artista plástico paraibano João Câmara (80 anos) – foi premiado nacional e internacionalmente, admirado por críticos como Ferreira Gullar e Frederico Morais; já participou de dezenas de salões de arte, bienais e realizou diversas exposições individuais pelo país e no exterior; a maior parte da sua obra é composta de pinturas mas tem um trabalho significativo em litografia Morte do compositor e pandeirista fluminense João Machado Guedes, o João da Baiana (50 anos) – um dos principais pioneiros do samba 13 Morte do historiador e militar fluminense Nelson Werneck Sodré (25 anos) – fundador do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) e cassado pela ditadura militar de 1964 Nascimento do político mineiro Aureliano Chaves (95 anos) – foi Vice-Presidente da República no governo João Figueiredo

