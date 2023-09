Hoje é Dia: semana da Independência celebra 100 anos da Rádio MEC

Em uma partida emocionante pela 22ª rodada do Brasileirão, o Flamengo mostrou um ótimo desempenho e venceu o Botafogo por 2 a 1 no estádio Nilton Santos neste sábado (2). Os gols do clássico foram marcados por Marlon Freitas (contra) e Bruno Henrique.

Com essa vitória, o Mengão chegou a 39 pontos na tabela de classificação e ainda acabou com a invencibilidade do Alvinegro. O Flamengo começou o jogo buscando o ataque e abriu o placar logo aos 1 minuto de partida, quando Wesley recebeu um passe de Pedro e cruzou rasteiro na área. Infelizmente para o zagueiro do Botafogo, Marlon Freitas tentou cortar a jogada e acabou marcando um gol contra.

Mesmo após o gol, o Rubro-Negro não se acomodou e continuou pressionando no ataque. No entanto, o Botafogo conseguiu o empate aos 18 minutos, quando Tiquinho dominou dentro da área e Victor Sá finalizou com precisão. O jogo estava muito movimentado, com ambas as equipes buscando o gol a todo momento.

No segundo tempo, o Flamengo teve um gol anulado pelo VAR por impedimento de Bruno Henrique. Mas aos 27 minutos, o Mengão finalmente marcou o segundo gol, e foi com uma bela jogada de Bruno Henrique. O atacante recebeu a bola na esquerda, driblou JP Galvão e acertou um chute incrível no ângulo esquerdo do goleiro.

Nos minutos finais, o Botafogo tentou pressionar em busca do empate, mas o Flamengo mostrou muita garra e conquistou uma vitória importante contra o líder do campeonato. Além disso, o Mengão acabou com a invencibilidade do Alvinegro em casa.

O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Athletico-PR no dia 13 de setembro, às 21h30, no estádio Kleber Andrade em Cariacica-ES. O jogo é válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 1 x 2 Flamengo

22ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos, RJ

Data e hora: 02/09/2023 às 21h

Arbitragem: Raphael Claus (Fifa-SP), Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Cartões amarelos: Ayrton Lucas (FLA), Bruno Henrique (FLA), Victor Cuesta (BOT), Tchê Tchê (BOT) e Fabrício Bruno (FLA)

Gols: Marlon Freitas (contra aos 1’1ºT), Victor Sá (18’1ºT) e Bruno Henrique (27’2ºT).

Botafogo: Lucas Perri; JP Galvão, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Gabriel Pires (Tchê Tchê), Marlon Freitas e Eduardo (Janderson); Victor Sá (Júnior Santos), Matías Segovia (Luis Henrique) e Tiquinho Soares (Diego Costa).

Técnico: Bruno Lage.

Flamengo: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, Erick e Léo Pereira; Wesley, Allan (Thiago Maia), Gerson (David Luiz), Victor Hugo (Everton Ribeiro) e Ayrton Lucas; Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Pedro.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Fonte: Esportes