Hoje é Dia: semana tem luta das mulheres rurais e combate à transfobia

A semana entre 15 e 21 de outubro chama atenção para o descumprimento de uma série de direitos universais. Entre eles, está o direito à alimentação, a igualdade de gênero no campo e a valorização dos educadores.

Em ocasião ao Dia do Professor (15), o programa Caminhos da Reportagem (TV Brasil) leva ao ar o episódio Vida em sala de aula, que conta um pouco da rotina complexa e exaustiva de mulheres e homens que realmente constroem a educação no país. Acompanhe no player abaixo:

Neste domingo, também se celebra os 45 anos da Assinatura da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Ativistas e pesquisadores apontam que uma forma de garantir o direito desses seres é mudando os hábitos alimentares e de consumo. Em 2017, o jornalismo web da EBC produziu o especial Vegetarianismo: entenda esse estilo de vida. O material explica, por exemplo, como a ciência evoluiu para um conceito de que os animais são seres sencientes

Luta das mulheres do campo

Um dos destaques mais importantes da semana é o Dia Internacional das Mulheres Rurais (15). O o relatório “The status of women in agrifood”, feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), destaca as desigualdades de gênero no campo.

Entre os problemas que as mulheres encontram, estão as piores condições de trabalho, menos acesso à posse da terra, ao crédito e à formação e também o fato de elas ganharem 18% menos que os trabalhadores homens em mesma situação.

A pesquisa revela que o combate às desigualdades de gênero no campo e empoderamento de mulheres nos sistemas agroalimentares poderiam aumentar o PIB mundial em US$ 1 bilhão e acabar com a insegurança alimentar de 45 milhões de pessoas.

No Brasil, a 7ª edição da Marcha das Margaridas, reuniu mais de 100 mil mulheres em Brasília, reforça a luta por direitos das mulheres rurais. Sobre o evento, vale a pena conferir o especial da Agência Brasil Por que marcham as Margaridas?, que traz um compilado de pautas das mulheres do campo, da cidade e da floresta hoje no Brasil.

Alimentação e erradicação da pobreza

O Dia Mundial da Alimentação (16), criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1980 e amplamente difundido pela FAO, é um convite à reflexão sobre comer, desperdiçar e lutar para que todos estejam alimentados e nutridos. O tema proposto para o debate deste ano é “Comida, Água, Direitos e Equidade”. Para ajudar a refletir sobre o tema, confira algumas reportagens publicadas pela Agência Brasil no especial Vidas secas no país das águas.

A erradicação da pobreza é uma das metas da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por isso, o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17) funciona como um alerta para que esse objetivo não fique de lado. Mas parece que ainda estamos longe de atingir a meta. Segundo a ONU, no ano passado, cerca de 1,3 bilhão de pessoas no mundo viviam em diversas dimensões da pobreza.

Em 10 de outubro, o Repórter Brasil noticiou os dados de uma pesquisa feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef): de um total de 53 milhões de crianças e adolescentes no Brasil, quase 31,9 milhões deles estão privados de um ou mais direitos. E cerca de 36% dessas crianças e adolescentes vivem com recursos insuficientes para atender às suas necessidades.

A Agência Brasil também falou sobre o assunto mostrando o desafio do combate à pobreza na América.

Dia Mundial da Menopausa

A menopausa é o nome dado à última menstruação e, apesar de ocorrer com todas as mulheres, ainda é tratada como um tabu. Para combater quaisquer estigmas em torno desse período, a Sociedade Internacional da Menopausa, com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de diferentes organizações não-governamentais, celebra o Dia Mundial da Menopausa em 18 de outubro.

Em entrevista à Rádio Nacional, a endocrinologista Dolores Pardinih, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo (SBEM-SP), deu dicas de como viver bem após a menopausa:

Your browser does not support the audio tag.

E a Nacional da Amazônia conversou com o ginecologista Luiz Francisco Baccaro, integrante da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) para tirar dúvidas sobre o climatério:

Your browser does not support the audio tag.

O programa Brasil em Dia, que era veiculado na TV Brasil, também trouxe informações sobre o acompanhamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a mulheres nesse período, inclusive com terapia de reposição hormonal e atendimento psicológico.

Luta contra a Patologização da Transexualidade

No dia 21 se celebra o Dia Mundial de Luta contra a Patologização da Transexualidade. Desde 2009, o mês de outubro tem concentrado esforços em prol da contínua luta pela despatologização das identidades trans.

Em 2019, as lutas resultaram na retirada da transexualidade ou travestilidade do rol da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) e deixaram de ser vistas por instituições médico-psiquiátricas como uma forma de transtornos mentais. Mas ainda é preciso combater o preconceito e a violência que matam diariamente essa população.

Em 2016, a equipe de jornalismo web da EBC criou o especial multimídia #PraTeMostrarQuemSou que discutia a transfobia a partir de entrevistas realizadas pelo Portal EBC e Agência Brasil durante o 12° Seminário LGBT do Congresso Nacional e a Conferência de Mulheres Livres. Acesse aqui.

Atualmente, uma das expoentes da luta contra a transfobia tem sido a deputada federal Érika Hilton (Psol-SP), que faz o enfrentamento da pauta conservadora no Congresso Nacional.

Recentemente, Érika Hilton foi a convidada do programa Dando a Real com Demori e falou sobre sua trajetória, o movimento LGBTQIA+ e religião. Reveja:

Confira a lista mensal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

8 a 14 de outubro de 2023 15 Nascimento do compositor e violinista fluminense Alberto de Castro Simões da Silva, o Bororó (125 anos) Morte do compositor e cantor fluminense Romeu Scovino, o Romeu Gentil (40 anos) Morte do compositor, jornalista, locutor e disc-jóquei capixaba Jair Amorim (30 anos) Morte do cantor e instrumentista mineiro de música sertaneja de raiz José Dias Nunes, o Tião Carreiro (30 anos) Assinatura da Declaração Universal dos Direitos dos Animais (45 anos) Nelson Piquet conquista o bicampeonato mundial de Fórmula 1 (40 anos) Dia Internacional das Mulheres Rurais Dia do Professor – comemorado por brasileiros, conforme Decreto Nº 52.682 de 14 de outubro de 1963, para marcar a data do Decreto do imperador Dom Pedro I, emitido em 15 de outubro de 1827, que instituiu o ensino das primeiras letras no Brasil 16 Nascimento do jogador de futebol, comentarista e coordenador esportivo catarinense Paulo Roberto Falcão, conhecido com o “Rei de Roma” (70 anos) Nascimento do compositor e cantor fluminense Mário Pereira, o Marinho da Muda (95 anos) – um dos fundadores do Grêmio Recreativo e Escola de Samba Império da Tijuca Karol Wojityla, cardeal polonês, é eleito Papa, com o nome de João Paulo II (45 anos) Dia Mundial da Alimentação – comemoração internacional instituída pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 35/70 de 5 de dezembro de 1980, também comemorado no Brasil como Dia Nacional da Alimentação Leia Também: Chuvas: Ministério da Saúde envia remédios para o litoral norte de SP 17 Nascimento do cantor e compositor paulista Fulgêncio Santiago, o Baby Santiago (90 anos) – um dos primeiros compositores de rock brasileiro, com letras bem humoradas e temas brasileiros, ao contrário da maioria dos outros cantores que gravavam versões de rocks americanos Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza – comemoração internacional, que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/47/196 de 22 de dezembro de 1992 18 Nascimento do dramaturgo, teatrólogo, jornalista, cronista e professor fluminense da Academia Brasileira de Letras Joracy Camargo (125 anos) Nascimento do cantor, compositor e arranjador vocal fluminense Milton Lima dos Santos Filho, o Miltinho (80 anos) – integrante e atualmente empresário do grupo MPB4 Morte da pianista e compositora pernambucana Amélia Brandão Nery, a Tia Amélia (40 anos) – embora tenha iniciado sua carreira como pianista erudita, passou a dedicar-se sobretudo à música brasileira, particularmente ao choro, sendo muito comparada à sua predecessora Chiquinha Gonzaga; em crônica denominada “A Bênção, Ti’Amélia”, Vinicius de Moraes chega a afirmar que Tia Amélia é uma ressurreição de Chiquinha Gonzaga com bossas novas Morte do compositor francês Charles Gounod (130 anos) – famoso sobretudo por suas óperas e músicas religiosas, inclusive “Ave Maria” Morte do ator e diretor de teatro, cinema e televisão polonês Zbigniew Marian Ziembinski (45 anos) Dia Mundial da Menopausa – comemoração internacional, que tem sido promovida pela Sociedade Internacional da Menopausa com o apoio da Organização Mundial da Saúde e de várias ONGs do Brasil e do mundo 19 Nascimento do poeta, cantor, compositor, jornalista, dramaturgo e diplomata fluminense Vinícius de Moraes (110 anos) Beatificação de Madre Tereza de Calcutá (20 anos) 20 Nascimento do cantor, compositor, produtor e radialista fluminense Paulo Tapajós (110 anos) – foi cantor, diretor e produtor de diversos programas da Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, até sair em 1946 para a Rádio Tupi, ocupando o cargo de diretor artístico Morte do compositor e sambista fluminense Luiz Carlos da Vila (15 anos) Instalação da CPI do Orçamento (30 anos) Dia do Arquivista – comemorado no Brasil para marcar a data da fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, que foi constituída em 20 de outubro de 1971 na cidade brasileira do Rio de Janeiro Dia Mundial da Estatística – comemoração internacional, que foi instituída pela 90ª Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/64/267 de 3 de junho de 2010, em tributo desse serviço que é tido como um suporte fundamental para a tomada de decisões governamentais e para cidadania consciente Dia Mundial da Osteoporose – comemoração internacional que foi instituída em 1996 pela Sociedade Britânica de Osteoporose e que, a partir de 1997, foi adotada pela Fundação Internacional da Osteoporose 21 Morte do político pernambucano Gregório Bezerra (40 anos) Dia Mundial de Luta contra a Patologização da Transexualidade – comemoração móvel (sábado entre 17 e 23 de outubro) da comunidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Simpatizantes, que está relacionada com a luta pela exclusão da definição transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Norte-Americana de Psiquiatria e da Classificação Internacional de Doenças da OMS

Fonte: EBC GERAL