Hoje é Dia: semana traz o Dia Internacional da Síndrome de Down

O dia escolhido para falar, em todo o planeta, sobre a síndrome de Down não poderia ser outro: o dia 21 do mês 3. A síndrome de Down é uma alteração genética em que a pessoa tem três cromossomos no par 21, e não dois, como o usual. Por isso, a síndrome também é chamada de trissomia do cromossomo 21, ou simplesmente T21.

Segundo o Ministério da Saúde, essa alteração cromossômica – observada pela primeira vez em 1866, pelo pediatra britânico John Langdon Down – é a mais comum entre os humanos.

Em 2014, o Programa Especial, da TV Brasil, trouxe uma entrevista com um médico geneticista, que falou sobre o desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down, questões como expectativa de vida, incidência da T21 e algumas características particulares às pessoas com Down:

O Dia Mundial da Síndrome de Down, formalizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012, não só celebra a vida das pessoas que têm a síndrome, mas também fala sobre direitos, inclusão e sobre a possibilidade das pessoas com Down serem e fazerem tudo aquilo que elas quiserem.

O Programa Especial – que tem a primeira repórter com síndrome de Down do país, Fernanda Honorato – traz uma série de histórias que mostram a potência das pessoas com trissomia do 21: elas são atrizes e atores, bailarinos, modelos, artistas circenses, atletas… pessoas que namoram, se casam, trabalham e mais.

Mestres da literatura e da música

Dois grandes nomes da literatura nacional são lembrados nesta semana – e ambos foram tema de episódios do programa De Lá Pra Cá, da TV Brasil.

Neste domingo (19) completam-se 125 anos do falecimento do poeta Cruz e Sousa – mestre do simbolismo nacional e tido como o maior poeta negro da língua portuguesa. O programa lembrou também o preconceito e a discriminação que Cruz e Sousa enfrentou em toda a vida, e de como morreu pobre, jovem e sem jamais ter recebido reconhecimento por sua obra.

Graciliano Ramos, que faleceu há 70 anos, no dia 20 de março de 1953, também teve sua vida e obra detalhadas pelo De Lá Pra Cá, em 2013. Trabalhador incansável da palavra, Ramos escreveu contos, romances, memórias e crônicas, tornou-se um dos escritores mais importantes da literatura nacional e tem em Vidas Secas sua obra-prima:

Também no dia 20, mas do ano de 1863 – ou seja, há 160 anos – nascia o pianista e compositor Ernesto Nazareth. Considerado, ao lado de Chiquinha Gonzaga, um dos maiores compositores brasileiros do final do século 19 e início do século 20, Nazareth ajudou a formatar a identidade musical do país, levando composições genuinamente brasileiras para os grandes salões. Conheça sua história no programa Todas as Vozes, da Rádio MEC:

Outono, florestas e água

Também nesta segunda (20), mais precisamente às 18h25, começa o outono no Hemisfério Sul. Neste dia acontece o equinócio de outono, que é quando os dois hemisférios da Terra estão igualmente iluminados (a Agência Brasil explicou por que as estações do ano existem).

Já na terça-feira é o Dia Internacional das Florestas. O Brasil tem a segunda maior área de florestas do mundo, com 500 milhões de hectares. Isso significa que aproximadamente 60% do território nacional é coberto por florestas.

O que também é abundante no país é a água: cerca de 12% da água doce disponível no planeta está em território brasileiro. Para chamar a atenção para a importância desse recurso natural é que surgiu o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. O Ciência é Tudo, da TV Brasil, mostrou como a água é essencial em praticamente todas as áreas da existência humana, como agricultura, indústria, abastecimento, turismo, aquicultura, geração de energia e mais:

História dos povos do país

Na história e geografia, três datas se destacam na semana: dia 24 de março é o Dia da União dos Povos Latino-Americanos. O Momento Três, da Rádio Nacional, fez sua reverência ao povo latino – formado por diferentes estilos, identidades, culturas e até idiomas, mas que se une também pela música:

Pessoas de origem árabe no Brasil também têm um dia para chamar de seu: dia 25 de março é o Dia Nacional da Comunidade Árabe. Entenda, nesta entrevista que foi ao ar pelo programa VerTV, da TV Brasil, como se deu a imigração árabe para o país:

Também em 25 de março a ONU estabeleceu o Dia Internacional em Lembrança pelas Vítimas da Escravidão e do Tráfego Transatlântico de Escravos nos Navios Negreiros. O Na Trilha da História, da Rádio Nacional, tratou sobre o tráfico de africanos escravizados e a rotina de trabalho forçado imposta a esses homens e mulheres.

O Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, reforça que o Brasil foi o local na América que mais recebeu negros cativos: 4,86 milhões de africanos escravizados entre os séculos 16 e 19, segundo o Banco de Dados do Comércio Transatlântico de Escravos, que contém informações de mais de 35 mil viagens de navios negreiros. O episódio mostra ainda como a escravidão continua ecoando na sociedade brasileira.

Mais datas

Nos próximos dias, também serão lembrados a morte do psicanalista e escritor mineiro Helio Pellegrino (35 anos em 23 de março), o nascimento da cantora Ellen de Lima (85 anos em 24 de março), o Dia Mundial da Tuberculose (também em 24 de março) e os 105 anos da morte do músico e compositor francês Claude Debussy (em 25 de março).

Confira a lista semanal* do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

19 a 25 de março de 2023 19 Nascimento do líder indígena peruano José Gabriel Condorcanqui Noguera, o Túpac Amaru II (285 anos) Morte do poeta simbolista catarinense Cruz e Sousa (125 anos) Cerimônia do Oscar é transmitida pela primeira vez na televisão (70 anos) Dia Nacional do Artesão 20 Nascimento do pianista e compositor fluminense Ernesto Nazareth (160 anos) Morte do escritor alagoano Graciliano Ramos (70 anos) Início da Guerra no Iraque (20 anos) Equinócio de primavera (Hemisfério Norte) e Equinócio de outono (Hemisfério Sul) – as comemorações de várias culturas para o equinócio da primavera deram origem a costumes hoje relacionados com a Páscoa da religião cristã Dia Internacional da Francofonia – data para difundir e divulgar a cultura francesa Dia Internacional da Felicidade 21 Nascimento do matemático e físico francês Jean-Baptiste Joseph Fourier (255 anos) – é geralmente creditado pela descoberta do efeito estufa Dia Internacional da Cor Dia Internacional das Florestas Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial Dia Internacional da Síndrome de Down Dia Mundial da Poesia – data criada na 30ª Conferência Geral da Unesco 22 Dia Mundial da Água 23 Morte do psicanalista e escritor mineiro Helio Pellegrino (35 anos) Dia Mundial da Meteorologia 24 Sanção da Lei Pelé ou Lei do Passe Livre (25 anos) – muda a legislação sobre o passe de jogadores de futebol Nascimento da cantora e atriz baiana Ellen de Lima (85 anos) – começou sua carreira em 1950 no programa de calouros de César de Alencar, na Rádio Nacional Dia da União dos Povos Latino-Americanos Dia Mundial de Combate à Tuberculose 25 Morte do músico e compositor francês Claude Debussy (105 anos) Nascimento da artista plástica argentina Beatriz Berman (75 anos) Fundação do Clube Atlético Mineiro (115 anos) Dia Nacional da Comunidade Árabe Dia Internacional em Lembrança pelas Vítimas da Escravidão e do Tráfego Transatlântico de Escravos nos Navios Negreiros – designação especial da Assembleia Geral da ONU, em 28 de novembro de 2006 Hora do Planeta (data móvel) – último sábado de março de cada ano

