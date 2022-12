Hoje é Dia: veja datas e feriados de dezembro de 2022

Dezembro de 2022

1

Dia Mundial de Combate à AIDS – comemoração internacional, que conta com o apoio da OMS; está mencionada na Resolução A/RES/43/15 de 27 de outubro de 1988 da 38ª sessão da Assembléia Geral da ONU , em prol da Prevenção e controle da AIDS, sendo celebrada com iluminação vermelha em monumentos de vários países do mundo

2

Inauguração do Palácio da Prefeitura do Rio de Janeiro – primeira sede (130 anos)

3

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência – comemoração instituida pela 37ª Sessão Plenária Especial sobre Deficiência da Assembléia Geral da ONU, através da Resolução 47/3 de 14 de outubro de 1992, para marcar a data da adoção do “Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência” que foi criado em 3 de dezembro de 1982 noutra Assembléia da ONU

4

5

Nascimento do compositor e instrumentista fluminense Egberto Gismonti (75 anos)

Morte do compositor alemão Karlheinz Stockhausen (15 anos) – considerado um dos maiores compositores da música contemporânea do final do século XX

Morte do cantor, compositor, ator e diretor de cinema Jaime Redondo (70 anos) – em 1927 produziu, dirigiu a atuou no filme “Flor do sertão”. Sua primeira gravação foi realizada em 1929, na Colúmbia de São Paulo, da qual foi artista pioneiro com as canções “Beijos e beijinhos” e “Jaci”, de sua autoria

Morte do arquiteto carioca Oscar Niemeyer (10 anos)

Criação da Fundação Nacional do Índio – Funai (55 anos)

Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social – comemoração instituída pela ONU na Resolução nº A/RES/40/212 de 17 de dezembro de 1985

Dia Mundial do Solo – comemoração instituída em agosto de 2002 no 17º Congresso Mundial da União Internacional de Ciências do Solo para marcar a data do nascimento do rei tailandês, Sua Majestade Bhumibol Adulyadej, que veio ao mundo em 5 de dezembro de 1927, e que é tido como responsável por muitas atividades em prol do avanço da ciência do solo e pela proteção do solo

Dia Nacional da Pastoral da Criança – comemoração instituída pela lei nº 11.583 de 28 de novembro de 2007; tem por fim, marcar a data da fundação da Pastoral da Criança no Brasil, que se deu em 5 de dezembro de 1983, a partir de um programa experimental, lançado na localidade brasileira de Florestópolis-PR, pela iniciativa da médica pediatra e sanitarista brasileira, Zilda Arns Neumann, com o apoio do então Arcebispo da cidade brasileira de Londrina-PR, Dom Geraldo Majella Agnelo