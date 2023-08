Hoje é Dia: veja datas, fatos e feriados de agosto de 2023

Assim como em julho de 2023, agosto deste ano não conta com nenhum feriado. O mais próximo de uma comemoração que temos é o Dia dos Pais. Sempre celebrado no 2º domingo do mês, a data cai no dia 13 de agosto em 2023. No ano passado, a Agência Brasil falou sobre a origem da data.

Outra data que nos chama no mês é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data visa conscientizar sobre os danos causados pelo tabagismo e promover hábitos saudáveis. No ano passado, o Sintonia Nacional, da Rádio Nacional, entrevistou um médico que falou sobre os males do cigarro. Também no ano passado, a TV Brasil falou da questão dos cigarros eletrônicos, que também configura em um risco à saúde.

Agosto também tem “três centenários”. No dia 13 de agosto, o Copacabana Palace, o mais tradicional hotel do Rio de Janeiro, completa 100 anos de fundação. Ao longo de sua história centenária, o Copacabana Palace recebeu hóspedes ilustres e sediou grandes eventos sociais e culturais. Na década de 1940, o Copacabana Palace era o local de gravação do programa Ritmos do Copacabana Palace, da Rádio Nacional. Em 2016, o Todas as Vozes, falou sobre a trajetória do programa.

No dia 16, o nascimento de Millôr Fernandes completa 100 anos. O desenhista, que é uma figura influente no cenário artístico e intelectual do Brasil, foi tema do Observatório da Imprensa em 2012 (quando faleceu).

Para terminar a nossa lista de hoje, há os 100 anos de nascimento da cantora carioca Emilinha Borba, conhecida como a “Rainha do Rádio”. Ela (que ilustra a reportagem deste mês) foi uma das intérpretes mais populares do samba, marcha e choro, foi um dos principais nomes da Rádio Nacional e foi destaque no programa Recordar é TV em 2018. Na época, foi reapresentada uma entrevista dela com o cartunista Ziraldo na TVE do Rio na década de 1980.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

Agosto de 2023 1 Nascimento do compositor fluminense Arlindo Marques Junior (110 anos) Dia Mundial do Aleitamento Materno – comemoração internacional, que foi criada em 1992 pela Aliança de Ação Mundial pró-amamentação para ser festejada na data da abertura da “Semana Mundial do Aleitamento Materno”; promove o exercício da amamentação natural para bebês de até 2 anos de idade e combate a desnutrição infantil 2 Sequestro do menino Carlinhos, no Rio de Janeiro, crime nunca solucionado (50 anos) 3 Morte do jornalista fluminense Luiz Paulo Horta (10 anos) Morte do romancista, dramaturgo e historiador russo Alexander Issaiévich Soljenítsin (15 anos) – suas obras construíram e celebrizaram a imagem que o mundo tem a respeito aos gulags, sistema prisional baseado em trabalhos forçados existente na antiga União Soviética. Recebeu o Nobel de Literatura de 1970 Morte do compositor russo Alfred Garrievitch Schnittke (25 anos) – o compositor mais importante a surgir na Rússia desde Dmitri Shostakovich Última apresentação dos Beatles, no Cavern Club, em Liverpool (60 anos) Dia do Skate – data aprovada por lei municipal de São Paulo em 1995 e atualmente também comemorada em outros Estados do Brasil Dia do Capoeirista – comemoração do Estado do Rio de Janeiro, estabelecida pela Lei No 6.732 de 26 de março de 2014, porém está se popularizando e há projetos de lei tramitando no Congresso para que se oficialize nacionalmente 4 Prisão do motoboy Francisco de Assis Pereira, conhecido como “maníaco do parque” e autor confesso de diversos assassinatos (25 anos) Dia Internacional da Cerveja – comemoração móvel internacional, que foi lançada em 2007 na cidade norte- americana de São Francisco na Califórnia, cuja data da celebração pode ocorrer entre os dias 1 de agosto e 7 de agosto de cada ano no calendário gregoriano, na primeira sexta-feira do mês 5 Nascimento do motociclista e automobilista paulista Antônio Jorge Neto (60 anos) Dia Nacional da Saúde – comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei No 5.352 de 8 de novembro de 1967, com a finalidade de promover a educação sanitária e despertar no povo, a consciência do valor da saúde Dia Nacional da Vigilância Sanitária – comemoração do Brasil, que foi criada pela Lei No 13.098 de 27 de janeiro de 2015; durante essa data, deverão ser realizadas atividades celebrativas envolvendo o Sistema Único de Saúde e o Sistema de Vigilância Sanitária em todas as esferas de governo 6 Morte do religioso italiano Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montinido, o Papa Paulo VI (45 anos) Morte do jornalista e empresário fluminense Roberto Marinho (20 anos) Fim do pontificado do religioso italiano Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montinido, o Papa Paulo VI (45 anos) 7 Morte do ator, diretor, pedagogo e escritor russo Constantin Stanislavski (85 anos) – mundialmente conhecido pelo seu “sistema” de atuação para atores e atrizes. Embora pensadas para o teatro, suas proposituras cênicas são largamente utilizadas por artistas de cinema e televisão Morte do químico sueco Jöns Jacob Berzelius (175 anos) – um dos fundadores da química moderna Morte do cantor fluminense Orlando Silva (45 anos) Criação do Instituto dos Advogados Brasileiros (180 anos) – instituição máxima do conhecimento jurídico na prática advocatícia no Brasil, criado por ato oficial de 7 de agosto de 1843, sendo a entidade responsável pela criação da Ordem dos Advogados do Brasil 8 Nascimento do ex-piloto inglês Nigel Mansell (70 anos) – campeão mundial de fórmula 1 em 1992 Dia Mundial do Pedestre 9 Criação da Força Expedicionária Brasileira, por meio da Portaria Ministerial no 4744 (80 anos) Dia Internacional dos Povos Indígenas – comemoração mundial, que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU através da Resolução 49/214 de 23 de dezembro de 1994 Leia Também: Ministério suspende feiras de aves para evitar gripe aviária no país 10 Nascimento do poeta, advogado, jornalista, etnógrafo e teatrólogo maranhense Antônio Gonçalves Dias (200 anos) – grande expoente do romantismo brasileiro e da tradição literária conhecida como “indianismo”, é famoso por ter escrito os poemas “Canção do Exílio”, “I-Juca-Pirama” e muitos outros nacionalistas e patrióticos que viriam a dar-lhe o título de poeta nacional do Brasil. Foi um ávido pesquisador das línguas indígenas e do folclore brasileiro 11 Nascimento do Hip Hop (50 anos) – data considerada pela festa de aniversário em que Clive Campbell, conhecido como DJ Kool Kerc, tocou utilizando dois discos iguais em dois aparelhos, simultaneamente, para estender as partes rítmicas sem letra das músicas. Esse movimento ficou conhecido como “break beat” Dia da Televisão – Data criada pelo papa Pio XII em 1958 em homenagem à Santa Clara de Assis Dia do Pendura – a data faz referência à lei promulgada em 11/08/1827, que criou os primeiros cursos de ciências jurídicas no país. É comemorada por estudantes brasileiros de Direito, que vão aos restaurantes e mandam “pendurar” a conta do consumo; tradição que tem suas raizes no 1o Império do Brasil, época em que os proprietários de estabelecimentos alimentícios terminavam por convidar os Advogados e Acadêmicos de Direito para comemorarem a data em seus bares e restaurantes 12 Morte do cantor fluminense Élcio Neves Borges, o Barrerito (25 anos) – integrante do Trio Parada Dura Eclode a Revolta dos Alfaiates, a Conjuração Baiana (225 anos) Fundação da primeira escola de samba do Brasil, a “Deixa Falar”, por Ismael Silva, no Estácio (95 anos) Dia Internacional da Juventude – comemoração instituída pela ONU na sua resolução No 54/120 de 17 de dezembro de 1999, confirmando uma proposta da “Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude”, realizada na cidade de Lisboa entre 8 e 12 de agosto de 1998 Dia Nacional das Artes – comemorado extraoficialmente por brasileiros para marcar a data da fundação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que foi criada em 12 de agosto de 1816 por um decreto do então Príncipe Regente do Brasil, Dom João VI, sob a inspiração da Missão Artística Francesa Dia dos Pais – comemoração móvel extraoficial do Brasil, celebrada no segundo domingo do mês, foi criada em 1953 pelo publicitário brasileiro Sylvio Bhering (data móvel) 13 Nascimento da atriz paulista Rosângela Maldonado (95 anos) Equipe do basquete brasileiro ganha medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres (70 anos) – a primeira do país em esportes coletivos 14 Nascimento do jornalista fluminense Luiz Paulo Horta (80 anos) Morte do professor, escritor e crítico literário fluminense Alceu Amoroso Lima, o “Tristão de Athayde” (40 anos) Dia do controle da poluição industrial – data compõe calendário comemorativo do Ministério do Meio Ambiente e também é reconhecida em alguns locais como Dia do combate à poluição 15 Morte do compositor e gambista francês do período barroco Marin Marais (295 anos) 16 Nascimento do cantor e compositor goiano Odair José (75 anos) Morte do cantor e compositor baiano Dorival Caymmi (15 anos) Morte do médico e cientista francês Jean-Martin Charcot (130 anos) – um dos maiores clínicos e professores de medicina da França e, juntamente com Guillaume Duchenne, o fundador da moderna neurologia. Suas maiores contribuições para o conhecimento das doenças do cérebro foram o estudo da afasia e a descoberta do aneurisma cerebral e das causas de hemorragia cerebral Nascimento da cantora estadunidense Madonna Louise Veronica Ciccone (65 anos) Nascimento do desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalista fluminense Millôr Fernandes (100 anos) César Cielo ganha 1a medalha de ouro da natação brasileira em Pequim 2008 e bate recorde olímpico nos 50 metros livre (15 anos) 17 Dia Nacional do Patrimônio Cultural 18 Morte do ator, roteirista, diretor, produtor, sonoplasta, contrarregra e autor de telenovelas paulista Cassiano Gabus Mendes (30 anos) – pioneiro da televisão no Brasil, primeiro diretor artístico da televisão brasileira Nascimento do político paulista Orestes Quércia (85 anos) 19 Nascimento do cantor e compositor fluminense Francisco Alves (125 anos) – foi um dos mais populares cantores do Brasil na primeira metade do século XX. A qualidade de seu trabalho lhe rendeu em 1933, pelo radialista César Ladeira, a alcunha de “Rei da Voz”. Contratado pela Rádio Nacional Dia Mundial da Fotografia – comemorado para marcar a data de 19 de agosto de 1849, em que o Daguerreótipo, um invento do pesquisador francês Louis Jacques Mandé Daguerre, foi anunciado ao mundo na Academia de Ciências da França em Paris Dia Nacional do Historiador – comemorado por brasileiros, conforme Lei No 12.130 de 17 de dezembro de 2009, em referência à data do nascimento do diplomata, político, jornalista, historiador e literato brasileiro, Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo Dia Nacional do Ciclista – Data aprovada pelo Senado Federal em referência à data da morte do ambientalista, biólogo e ciclista brasileiro, Pedro Davison, que foi atropleado por um motorista alcoolizado em Brasília em 2006 Dia Mundial da Ajuda Humanitária – comemoração instituída pela 63a Assembléia Geral da ONU na Resolução A-63-L.49 de 11 de dezembro de 2008, em tributo dos cerca de 100 prestadores humanitários de serviços que foram vitimados mortalmente em serviço por ano na primeira década do século 21, e para marcar a data do atentado de 19 de agosto de 2003 contra a sede da ONU em Bagdá no Iraque Leia Também: TV Brasil estreia produções seriadas neste fim de semana Dia do Artista de Teatro – surgiu a partir do Decreto de Lei no 6.533, de 24 de maio de 1978, que regulamenta as profissões de artista e técnico de espetáculos de diversões – atores, diretores, sonoplastia, iluminação e figurino (40 anos) 20 Morte do compositor e cantor maranhense Cristóvão Alô Brasil (25 anos) – figura importante de grupos tradicionais como o bloco Fuzileiros da Fuzarca, a Turma do Quinto e o Jazz Iraquitã Nascimento do compositor e cantador do bumba meu boi de São José Ribamar, João Costa Reis, o João Chiador (85 anos) Nascimento do músico, cantor, e compositor britânico Robert Plant (75 anos) – vocalista da banda de rock Led Zeppelin Estreia da ópera “Maria Golovin”, de Gian Carlo Menotti – primeira apresentação no International Exposition Pavilion Theatre na Expo ’58 em Bruxelas (65 anos) Maria Quitéria é condecorada com a Ordem do Cruzeiro pelo Imperador D. Pedro I por sua participação da Guerra da Independência (200 anos) 21 Morte da militar baiana Maria Quitéria de Jesus Medeiros (170 anos) – heroína da Guerra da Independência. Foi a primeira mulher a ser reconhecida por assentar praça numa unidade militar das Forças Armadas Brasileiras e a primeira mulher a entrar em combate pelo Brasil, em 1823 Início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 22 Nascimento do compositor e instrumentista mineiro Francisco Mário de Souza, mais conhecido como Chico Mário (75 anos) – irmão do cartunista Henfil e do sociólogo Betinho Morte do poeta, cronista e engenheiro civil paulista Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, o Juó Bananére (90 anos) Nascimento do fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson (115 anos) Criação da Fundação Cultural Palmares (35 anos) – primeira instituição pública voltada para promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira Dia Nacional do Folclore 23 Morte do poeta e escritor paulista Menotti del Picchia (35 anos) Morte do cantor fluminense Vicente Celestino (55 anos) Dia Internacional de combate à injustiça Dia Internacional para Relembrar o Tráfico de Escravos e sua Abolição – comemoração instituída pela UNESCO na Resolução No 29 C/40 de 1998, para marcar a data do “Acontecimento do Bosque Caiman”, início da revolta dos escravos haitianos na ilha de Santo Domingos em 1791, importante evento em prol da abolição do comércio transatlântico de escravos 24 Morte do ator e encenador fluminense João Caetano (160 anos) – importante personagem da profissionalização do teatro no Brasil 25 Nascimento do militar e político fluminense Luiz Alves de Lima, o Duque de Caxias (220 anos) – patrono do Exército Brasileiro Inauguração da rodovia Rio – Petrópolis, pelo então presidente da República Washington Luís (95 anos) Dia do Soldado – a data homenageia o dia do nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro que se tornou conhecido como “o pacificador” após sufocar muitas rebeliões contra o Império 26 Nascimento do cantor e compositor maranhense Santa Cruz (65 anos) – reconhecido nome do reggae maranhense Nascimento do químico francês Antoine Laurent de Lavoisier (280 anos) – considerado o pai da química moderna Morte do jogador e treinador de futebol fluminense Moisés Matias de Andrade (15 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense Dori Caymmi (80 anos) Nascimento da socióloga, professora e escritora paulista Maria Isaura Pereira de Queiroz (105 anos) – foi premiada com o Prémio Jabuti 1967 27 Dia Nacional do Psicólogo 28 Marcha sobre Washington por Trabalho e Liberdade (60 anos) – movimento político de grande proporção em que Martin Luther King, um de seus organizadores, proferiu a famosa frase “I have a dream!”, “eu tenho um sonho!” Fundação da Central Única de Trabalhadores – CUT (40 anos) 29 Nascimento do cantor, compositor, arranjador e instrumentista fluminense Eduardo de Góes Lobo, o Edu Lobo (80 anos) Nascimento do cantor, compositor, dançarino, produtor, empresário, arranjador vocal, filantropo, pacifista e ativista estadunidense Michael Jackson (65 anos) Nascimento da ensaísta, tradutora e crítica de teatro fluminense Heliodora Carneiro de Mendonça, a Bárbara Heliodora (100 anos) Chacina na favela Vigário Geral, que culminou na execução de 21 moradores (30 anos) Licenciamento do primeiro automóvel do Brasil, no Rio de Janeiro, como propriedade de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio (120 anos Dia Nacional de Combate ao Fumo – comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei No 7.488 de 11 de junho de 1986 Dia Nacional da Visibilidade Lésbica – foi instituída no Brasil pelo 1o SENALE (Seminário Nacional de Lésbicas), ocorrido em 1996 na cidade do Rio de Janeiro Dia Mundial Contra Testes Nucleares – data reconhecida pela ONU em dezembro de 2009 30 Morte da cantora paulista Isaurinha Garcia (30 anos) – no fim da década de 1940, já era uma cantora de expressão nacional, que recebia convites para se apresentar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro no programa César de Alencar e na boate do Hotel Copacabana Palace Dia Internacional das Nações Unidas para as Vítimas de Desaparecimentos Forçados – comemoração instituída pela Assembléia Geral das Nações Unidas na Resolução No 65/209 de 21 de dezembro de 2010, que já era celebrada desde 1981 na América Latina e Caribe, contando também com o apoio de conceituadas entidades internacionais de ajudas humanitárias em todo o mundo 31 Nascimento da cantora de samba, marcha e choro carioca Emília Savana da Silva Borba, a Emilinha Borba (100 anos) – uma das mais populares cantoras brasileiras e uma das estrelas da Rádio Nacional

